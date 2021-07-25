УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно

25 июля 2021, 12:01

Огромная опасность этих исследований состоит в том, что создается иллюзия защиты, в результате чего многие люди не соблюдают карантин.

Коронавирус
Ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно / REUTERS

Тесты на наличие антител к коронавирусу не нужно делать, так как их результаты ненадежны и неинформативные насчет уровня иммунной защиты человека к COVID-19.

Как пишет ВВС со ссылкой на экспертов, наличие антител — это только половина картины в защите организма от коронавируса. В частности, молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США отмечает, что есть клеточный иммунный ответ, который не определяет тест на антитела. И иммунный ответ сохраняется значительно дольше.

"У вас может быть низкий уровень антител, но хорошая защита от вируса за счет клеточного иммунитета. А может быть и наоборот. Например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет будет слабым — и окрепнет, только когда в работу вступят другие защитные механизмы", — объяснил эксперт.

Отмечается, что огромная опасность этих исследований состоит в том, что создается иллюзия защиты, в результате чего многие люди не соблюдают карантин, подвергая себя потенциальному риску инфицирования.

"Сегодня единственное, что вообще имеет смысл делать — с научной точки зрения, — это пойти и быстрее привиться от вируса", — высказался профессор Школы здравоохранения Гарвардского университета Виш Висванат.

Реклама

В свою очередь Андреев отметил, что тесты на антитела важны для ученых, но не для обычных людей, ведь такой тест не поможет в диагностике COVID-19, лечении или профилактике вируса. А рекомендации по периодической проверке уровня антител он назвал вообще "чушью".

В качестве дополнительного аргумента против индивидуального тестирования в США называют и другие недостатки этого метода. Например, некоторые тесты могут выявить только антитела, которые остались после перенесенной инфекции, но не после прививки, что только вносит путаницу и повышает риск ложной интерпретации.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Подробнее о штамме коронавируса Дельта можете узнать из сюжета:

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Из-за коронавируса Дельта в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

новости США коронавирус коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическуМишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу Не плачьте из-за Северного потокаНе плачьте из-за Северного потока Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелестиБывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидатьГороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидать

Последние новости

12:01

Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно

11:56

Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

11:56

Атака медуз на Азовском море: эксперт объяснила, почему вынуждены страдать туристы Видео

11:42

В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео

11:17

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

Реклама
10:58

На Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2 Видео

10:43

Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Видео

10:42

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

10:36

"Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости Видео

10:05

Украинским пенсионерам доплатят: в Минсоцполитики рассказали, кому с 1 октября добавят 400 гривень Видео

09:16

"Это обязанность России, а не Украины" – дипломат Госдепа об окончании войны на Донбассе Видео

09:13

Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Фото

08:27

Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения Видео

07:54

Индийский коронавирус Дельта "добрался" до Львовской области: зафиксировано три случая заболевания Видео

07:45

В Берлине решили поиграть с Киевом в иррациональность мнение

07:31

"Может поднять белый флаг": Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2 Видео

07:10

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

06:30

Почему язык – не главное мерило эффективности чиновника мнение

06:02

Насколько долго длятся симптомы COVID-19 после выздоровления

05:02

Встреча Зеленского и Байдена: у Ермака раскрыли детали подготовки новых соглашений Видео

Реклама
04:22

Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

03:50

Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда Видео

03:02

В чем секрет врожденного иммунитета - ответ ученых

02:16

Украину лишили гарантий: журналист объяснил, как Байден развязал руки Путину Видео

01:37

Как правильно есть на ночь, чтобы похудеть - ответ диетолога

00:51

"Азировка" и коррупция: эксперт объяснил, чем могут обернуться языковые экзамены для чиновников Видео

00:19

Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: неожиданная встреча, обман или романтическое свидание

24 июля, суббота
23:53

Лето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали сроки Видео

23:16

В Нафтогазе обрушились с критикой на Газпром за предложение о закупках газа для Украины Видео

22:30

Цены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимости Видео

22:26

"Охранник и рабочий на стройку": Facebook предложил Арестовичу сменить работу Видео

22:24

В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Фото Видео

22:03

Ольга Голубовская рассказала, чем опасен штамм "Дельта" COVID-19 Видео

21:05

Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021 Видео

20:57

В Раде предложили лишать гражданства Украины за получение "двуглавого" паспорта РФ Видео

20:54

Приметы на 25 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

20:47

Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

20:20

"Никто ничего не предлагал": в Газпроме ответили на резкое заявление Киева о покупке газа

20:10

В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками Видео

19:48

Аномалия с засухой и наводнениями ударила по урожаю: дефицит зерна грозит голодом

Реклама
19:30

Не надо обижаться на США и Германию из-за Северного потока-2 мнение

19:23

"Громадные долги": под Харьковом медики из-за проблем с зарплатой перекрыли трассу

18:54

Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика Видео

18:36

"Потратила все силы на последнюю схватку": дзюдоистка Билодид прокомментировала свою бронзовую медаль Видео

17:57

Жуткое ДТП с автобусом в Польше: стало известно о погибшем украинце

17:25

Двойной удар по Дельта-штамму: ученые выяснили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca Видео

16:56

Экс-генпрокурор Пискун пояснил, зачем забрал унитазы и розетки с госдачи Видео

16:35

Чистка кондиционера: простые лайфхаки, как сделать всё легко и просто Видео

16:26

"Не верим РФ": Витренко резко ответил на предложение о транзите газа в обмен на невыгодные закупки Видео

15:43

В РФ истерят после "возвращения" Крыма Украине на сайте Олимпиады Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять