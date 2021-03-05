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COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов

5 марта 2021, 08:21

За минувшие 24 часа в Украине выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.

Коронавирус
Коронавирус снова атакует Украину/ Reuters

В Украине второй день подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook, за минувшие 24 часа выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Всего за сутки:

  • госпитализированы - 3355 человек;
  • летальных случаев - 172;
  • выздоровели - 4149 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 384 917 человек;
  • выздоровели - 1 191 022 человек;
  • летальных исходов - 26 763;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 5 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 910 случаев;
  • Винницкая область - 816 случаев;
  • Волынская область - 277 случаев;
  • Днепропетровская область - 497 случаев;
  • Донецкая область - 334 случая;
  • Житомирская область - 695 случаев;
  • Закарпатская область - 748 случаев;
  • Запорожская область - 163 случая;
  • Ивано-Франковская область - 737 случаев;
  • Киевская область - 690 случаев;
  • Кировоградская область - 69 случаев;
  • Луганская область - 50 случаев;
  • Львовская область - 646 случаев;
  • Николаевская область - 209 случаев;
  • Одесская область - 372 случая;
  • Полтавская область - 172 случая;
  • Ровенская область - 198 случаев;
  • Сумская область - 238 случаев;
  • Тернопольская область - 394 случая;
  • Харьковская область - 566 случаев;
  • Херсонская область - 54 случая;
  • Хмельницкая область - 418 случаев;
  • Черкасская область - 204 случая;
  • Черновицкая область - 561 случай;
  • Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новость дополняется...

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