COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов

Коронавирус снова атакует Украину/ Reuters

В Украине второй день подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook, за минувшие 24 часа выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Всего за сутки:

госпитализированы - 3355 человек;

летальных случаев - 172;

выздоровели - 4149 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 384 917 человек;

выздоровели - 1 191 022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 5 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 910 случаев;

Винницкая область - 816 случаев;

Волынская область - 277 случаев;

Днепропетровская область - 497 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 695 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 737 случаев;

Киевская область - 690 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 50 случаев;

Львовская область - 646 случаев;

Николаевская область - 209 случаев;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 238 случаев;

Тернопольская область - 394 случая;

Харьковская область - 566 случаев;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 418 случаев;

Черкасская область - 204 случая;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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