COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов

За минувшие 24 часа в Украине выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.
В Украине второй день подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook, за минувшие 24 часа выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Всего за сутки:
- госпитализированы - 3355 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 4149 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 384 917 человек;
- выздоровели - 1 191 022 человек;
- летальных исходов - 26 763;
- проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 910 случаев;
- Винницкая область - 816 случаев;
- Волынская область - 277 случаев;
- Днепропетровская область - 497 случаев;
- Донецкая область - 334 случая;
- Житомирская область - 695 случаев;
- Закарпатская область - 748 случаев;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 737 случаев;
- Киевская область - 690 случаев;
- Кировоградская область - 69 случаев;
- Луганская область - 50 случаев;
- Львовская область - 646 случаев;
- Николаевская область - 209 случаев;
- Одесская область - 372 случая;
- Полтавская область - 172 случая;
- Ровенская область - 198 случаев;
- Сумская область - 238 случаев;
- Тернопольская область - 394 случая;
- Харьковская область - 566 случаев;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область - 418 случаев;
- Черкасская область - 204 случая;
- Черновицкая область - 561 случай;
- Черниговская область - 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Автор: Анна Багрий