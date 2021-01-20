COVID-19 будет больше убивать: в ВОЗ спрогнозировали число жертв в неделю

Коронавирус в мире заразил более 96 млн людей / Фото pixabay.com

​Уже в ближайшее время смертность от коронавируса COVID-19 превысит 100 тысяч случаев в неделю. Такой неутешительный прогноз озвучил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, на прошлой неделе было зафиксировано 93 тысячи жертв коронавирусной болезни.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю", - говорится в сообщении в Twitter.

Коронавирус в мире - статистика 20 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 20 января, в мире зарегистрированы 96 144 818 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 056 300 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 20 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеКоронавирус можно определить по глазам: ученые назвали симптомы

Коронавирус - новости: