COVID-19 будет больше убивать: в ВОЗ спрогнозировали число жертв в неделю

На данный момент от коронавируса умерли более 2 млн людей во всем мире.
Уже в ближайшее время смертность от коронавируса COVID-19 превысит 100 тысяч случаев в неделю. Такой неутешительный прогноз озвучил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
По его словам, на прошлой неделе было зафиксировано 93 тысячи жертв коронавирусной болезни.
"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю", - говорится в сообщении в Twitter.
Коронавирус в мире - статистика 20 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 20 января, в мире зарегистрированы 96 144 818 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 056 300 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус - новости:
- Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году, но есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинации.
- Кроме того Мелита Вуйнович считает, что коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией.
- По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили 1 167 655 зараженных коронавирусом с начала эпидемии (за сутки - 3939).