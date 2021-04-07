COVID-19 будет еще больше убивать, Украина - уже первая в Европе

Украина - первая в Европе по распространению COVID-19 / Фото Reuters

Коронавирус в Украине вывел страну на первое место в Европе по числу новых поставленных диагнозов и по числу летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные Worldometers по состоянию на 6 апреля. А уже сегодня, 7 апреля, Украина установила новый смертельный антирекорд – в течение 24 часов жертвами болезни стали почти 500 человек.

Системный аналитик Евгений Истребин считает, что это не последний максимум, учитывая постоянные рекорды по госпитализациям.

"Последние три недели начал расти уровень летальности. На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42%. Рост идет уже три недели. И это только предварительные данные. Вчера рабочая группа НАН опубликовала свой прогноз, в котором стало видно что задержи с внесением данных по летальным случаям начали увеличиваться, а задержки по новым случаям начали сокращаться. Это означает что летальность на самом деле будет еще выше, когда поступят все данные", - написал он в Facebook.

Истребин связал рост летальности от коронавируса с британским штаммом COVID-19.

"Да, британский вариант Ковида имеет на 60% выше летальность. Это уже подтвердил ряд исследований", - написал он.

worldometers.info/coronavirus

facebook.com/evgeny.istrebin

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