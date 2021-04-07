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COVID-19 будет еще больше убивать, Украина - уже первая в Европе

7 апреля 2021, 11:37
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Последние три недели начало расти число жертв болезни. На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42% и это не предел.

коронавирус
Украина - первая в Европе по распространению COVID-19 / Фото Reuters

Коронавирус в Украине вывел страну на первое место в Европе по числу новых поставленных диагнозов и по числу летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные Worldometers по состоянию на 6 апреля. А уже сегодня, 7 апреля, Украина установила новый смертельный антирекорд – в течение 24 часов жертвами болезни стали почти 500 человек.

Системный аналитик Евгений Истребин считает, что это не последний максимум, учитывая постоянные рекорды по госпитализациям.

"Последние три недели начал расти уровень летальности. На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42%. Рост идет уже три недели. И это только предварительные данные. Вчера рабочая группа НАН опубликовала свой прогноз, в котором стало видно что задержи с внесением данных по летальным случаям начали увеличиваться, а задержки по новым случаям начали сокращаться. Это означает что летальность на самом деле будет еще выше, когда поступят все данные", - написал он в Facebook.

Истребин связал рост летальности от коронавируса с британским штаммом COVID-19.

"Да, британский вариант Ковида имеет на 60% выше летальность. Это уже подтвердил ряд исследований", - написал он.

worldometers.info/coronavirus
facebook.com/evgeny.istrebin

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 415 жителей страны. Летальных случаев - 481. Это новый антирекорд.
  • Предыдущий смертельный антирекорд по числу жертв коронавируса в Украине был установлен по состоянию на утро 2 апреля - тогда в результате болезни за сутки умерли 433 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине также установил антирекорд - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
  • Глава Минздрава Максим Степанов раскрыл особенности новых штаммов.
  • Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
  • Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года. Об этом заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

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