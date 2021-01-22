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COVID-19 может мутировать до безопасной версии

22 января 2021, 06:31
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Пока что мы - слепые котята, которые не знают о реальной ситуации с коронавирусом.

Коронавирус
Коронавирус будет продолжать мутировать / Фото pixabay.com

Коронавирус будет мутировать постоянно – конца и края этому процессу не видно. Причем главный показатель – заразность. Теоретически COVID-19 может мутировать до безопасной версии.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии Obozrevatel.

По его словам, по всему миру будут выявлять новые и новые штаммы коронавируса. Несут ли они угрозу – пока что никто точно сказать не может, потому что даже привычный Sars-cov-2 пока что еще до конца не изучен. Чтобы сделать выводы о новых штаммах, нужно определенное время.

Самое главное, что интересует человечество, это показатель заразности штамма. Если новые мутации будут более заразны, чем Sars-cov-2, то нам стоит ждать, когда ученые развитых стран их детально изучат.

При этом есть шанс, что COVID-19 может мутировать до такой степени, что "достигнет тупика" и станет незаразным. По словам Александрина, в последние 15 лет над коронавирусами работали в самых сильных лабораториях мира. Были предпосылки того, что коронавирус в скором времени станет пандемичным. Но никто не ожидал, что он будет настолько агрессивным по отношению к человеку и что он приведет к такому уровню смертности.

Отвечая на вопрос, каким коронавирус стал сейчас – более или менее опасным – Александрин ответил так:

"Пока что мы - слепые котята. У нас нет системы эпиднадзора, которая показала бы реальную картину заболеваемости и смертности. Потому что те данные, которые нам показывают, они смешные и не отображают реальную ситуацию".

Эпидемиолог добавил, что коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют. По мнению Александрина, пока не поменяют людей, которые координируют борьбу с коронавирусом, ситуация в Украине не изменится.

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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.
  • Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

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