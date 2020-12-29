COVID-19 на подарках: врачи рассказали, что не стоит покупать на Новый год

Вместе с подарком есть риск преподнести родным и близким коронавирус.
В условиях пандемии коронавируса целый перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком инфекции.
Врачи предупредили, что на картонных поверхностях COVID-19 способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней, передает РИА Новости.
"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", - рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Кроме этого, коронавирус дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.
"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - посоветовала эпидемиолог.
Все купленные подарки нужно обработать дезинфицирующим средством.
"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", - посоветовал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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