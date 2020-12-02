Люди начали заражаться COVID-19 в США раньше Китая - ответ ученых

COVID-19 начал заражать людей в США раньше Китая / Reuters

Исследование анализов крови жителей США, которые были взяты в декабре прошлого года, показало ‒ некоторые из этих людей были заражены коронавирусом нового намного ранее, чем стало известно о первых случаях заболевания COVID-19 в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщило специализированное издание Clinical Infectious Diseases. Американские ученые провели исследование образцов крови, которые находятся на хранении в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Всего было проанализировано более семи тысяч донорских образцов крови, которые были собраны в период с 13 декабря прошлого года по 17 января текущего года сотрудниками Американского Красного Креста в девяти штатах.

Анализ показал ‒ около 106 образцов имеют антитела против SARS-CoV-2, из которых 39 ‒ в штате Калифорния, а остальные 67 ‒ в штатах Айова, Коннектикута, Мичигана, Массачусетса, Род-Айленда и Висконсина. Дополнительные тесты показали, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2.

К слову, первый подтвержденный в США случай COVID-19 был зарегистрирован в США 20 января нынешнего года, когда заболел прилетевший из КНР житель Вашингтона.

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