COVID-19 не на один год: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии в Украине

Коронавирус известен науке еще с 60-х годов прошлого века, напомнила врач / Reuters

Известный вирусолог, руководитель Центра молекулярной диагностики, кандидат медицинских наук Оксана Обертинская прокомментировала ситуацию вокруг эпидемии коронавируса в Украине.

В интервью Апострофу она дала прогноз, когда в Украине закончится коронавирус.

Вирусолог напомнила, что сам по себе коронавирус известен науке еще с 60-х годов прошлого века.

Говоря о том, когда появится шанс преодолеть атаку COVID-19, эксперт подчеркнула: "Все будет зависеть от того, как люди будут самоорганизовываться. Если население поможет нашей стране прервать эпидемиологическую цепочку своим поведением, то мы скорее выйдем из этого пике. Если нет, то мы так будем жить еще не один год".

В то же время она считает, что на сегодня говорить о жестком карантине в Украине еще рано: "Нужно говорить о том, что люди должны быть самообразовнными и понимать, что если они заболели, то надо остаться дома, позвонить своему семейному врачу или врачу-инфекционисту и спросить о дальнейших действиях. Им дадут четкие советы, как себя вести".

Врач утверждает, что самое главное сейчас - прервать эпидемиологическую цепочку.

"Если человек болен, мы должны выяснить, что с ним. Таким образом мы сможем преодолеть пандемию быстрее, чем когда больной человек будет ходить и чихать на других, и распространять вирус. (...) Жесткий карантин возможен, но в тех случаях, когда это просто необходимо. Сейчас такой необходимости нет", - добавила Обертинская.

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