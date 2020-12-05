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COVID-19 не на один год: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии в Украине

5 декабря 2020, 16:43

Говорить о жестком карантине в Украине еще рано, считает Оксана Обертинская.

вакцина,коронавирус
Коронавирус известен науке еще с 60-х годов прошлого века, напомнила врач / Reuters

Известный вирусолог, руководитель Центра молекулярной диагностики, кандидат медицинских наук Оксана Обертинская прокомментировала ситуацию вокруг эпидемии коронавируса в Украине.

В интервью Апострофу она дала прогноз, когда в Украине закончится коронавирус.

Вирусолог напомнила, что сам по себе коронавирус известен науке еще с 60-х годов прошлого века.

Говоря о том, когда появится шанс преодолеть атаку COVID-19, эксперт подчеркнула: "Все будет зависеть от того, как люди будут самоорганизовываться. Если население поможет нашей стране прервать эпидемиологическую цепочку своим поведением, то мы скорее выйдем из этого пике. Если нет, то мы так будем жить еще не один год".

В то же время она считает, что на сегодня говорить о жестком карантине в Украине еще рано: "Нужно говорить о том, что люди должны быть самообразовнными и понимать, что если они заболели, то надо остаться дома, позвонить своему семейному врачу или врачу-инфекционисту и спросить о дальнейших действиях. Им дадут четкие советы, как себя вести".

Врач утверждает, что самое главное сейчас - прервать эпидемиологическую цепочку.

"Если человек болен, мы должны выяснить, что с ним. Таким образом мы сможем преодолеть пандемию быстрее, чем когда больной человек будет ходить и чихать на других, и распространять вирус. (...) Жесткий карантин возможен, но в тех случаях, когда это просто необходимо. Сейчас такой необходимости нет", - добавила Обертинская.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки выявлено 13 тыс. 825 новых больных COVID-19, среди которых 713 детей и 629 медработников.
  • Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 504 человека, умерли 226 человек; выздоровели - 14 тыс. 724 человека; проведено тестирований за сутки - 67 тыс. 533 (в том числе методом ПЦР - 44 тыс. 538, методом ИФА - 22 тыс. 995).
  • За все время пандемии в Украине заболели 801 тыс. 716 человек; выздоровели 412 тыс. 533; умерли 13 тыс. 421 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 541), Днепропетровской (1 тыс. 058), Одесской (1 тыс. 015), Запорожской (1 тыс. 001) и Киевской (995) областях.
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