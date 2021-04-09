COVID-19 не отступает: в Украине снова нашли почти 20 тыс. больных

Столица второй день подряд лидирует по числу новых диагнозов "коронавирус" за сутки. На втором месте - Днепропетровская область, на третьем - Львовская.
Коронавирус в Украине не отступает. За минувшие сутки в стране снова обнаружили тысячи новых инфицированных - в частности, поставлены 19 676 диагнозов. В том числе заболел 751 ребенок и 552 медработника.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; летальных случаев - 419; выздоровели - 11 221 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 9 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1864 случая заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 688.
Всего в Киеве заболели 174 267 человек, умерли - 3797, вылечились - 110 137.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 823 674 человека;
- выздоровели - 1 395 104 человека;
- летальных исходов - 36 381;
- проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.
353 147 человек привиты с начала прививочной кампании.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
- Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
- Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
- Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
- Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
- Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
- Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
- Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
- Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
- Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
- Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
- Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
- Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
- Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
- Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
- Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
- Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
- Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
- Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
- Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
- Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
- Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
- Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
- Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля был усилен карантин в Киеве. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
- Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. При этом, по его словам, киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.
- Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
- Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.