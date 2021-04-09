COVID-19 не отступает: в Украине снова нашли почти 20 тыс. больных

Госпитализированы в больницы еще почти 5 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не отступает. За минувшие сутки в стране снова обнаружили тысячи новых инфицированных - в частности, поставлены 19 676 диагнозов. В том числе заболел 751 ребенок и 552 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; летальных случаев - 419; выздоровели - 11 221 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 9 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 9 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1864 случая заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 688.

Всего в Киеве заболели 174 267 человек, умерли - 3797, вылечились - 110 137.

Коронавирус в Киеве - статистика 9 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 823 674 человека;

выздоровели - 1 395 104 человека;

летальных исходов - 36 381;

проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.

353 147 человек привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;

Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;

Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;

Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;

Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;

Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;

Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;

Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;

Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;

Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;

Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;

Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;

Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;

Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;

Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;

Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;

Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;

Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;

Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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