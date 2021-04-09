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COVID-19 не отступает: в Украине снова нашли почти 20 тыс. больных

9 апреля 2021, 08:19
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Столица второй день подряд лидирует по числу новых диагнозов "коронавирус" за сутки. На втором месте - Днепропетровская область, на третьем - Львовская.

коронавирус
Госпитализированы в больницы еще почти 5 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не отступает. За минувшие сутки в стране снова обнаружили тысячи новых инфицированных - в частности, поставлены 19 676 диагнозов. В том числе заболел 751 ребенок и 552 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; летальных случаев - 419; выздоровели - 11 221 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 9 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 9 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1864 случая заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 688.

Всего в Киеве заболели 174 267 человек, умерли - 3797, вылечились - 110 137.

Коронавирус в Киеве - статистика 9 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 823 674 человека;
  • выздоровели - 1 395 104 человека;
  • летальных исходов - 36 381;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.

353 147 человек привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
  • Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
  • Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
  • Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
  • Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
  • Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
  • Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
  • Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
  • Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
  • Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
  • Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
  • Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
  • Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
  • Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
  • Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
  • Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
  • Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
  • Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
  • Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
  • Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
  • Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
  • Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
  • Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля был усилен карантин в Киеве. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
  • Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
  • Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. При этом, по его словам, киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.
  • Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
  • Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.

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