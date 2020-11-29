Covid-19 появился летом 2019 года и не в Китае – китайские ученые

Ученые утверждают, что коронавирус возник после засухи в Азии / un.org

Коронавирус, который изначально называли исключительно китайским, возник еще летом 2019 года, предположительно, в Индии или Бангладеше.

Как сообщает Daily Mail, специалисты озвучили совершенно новую теорию.

По словам исследователей, вирус передался от животного к человеку вследствие жары и засухи в 2019 году. Как утверждают ученые, причина заключается в том, что в то время люди и животные были вынуждены пить одну воду.

В результате исследования ученые выяснили, что коронавирус мог появиться в одной из восьми стран: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или Сербии. Они больше склоняются к тому, что SARS-CoV-2 появился в Индии или Бангладеше.

Читайте такжеНазван еще один ранний симптом коронавирусаОднако специалисты из Глазго раскритиковали работу китайских коллег и усомнились в ее доказательности.

"Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда", — сообщил эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.

Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее: