COVID-19 ускорился: в ВОЗ сообщили плохие новости о пандемии

Коронавирус заразил почти 150 млн человек во всем мире/ Reuters

Пандемия коронавируса накрыла мир более чем год назад. И за это время она не только не завершилась, но и ускорилась. Такое заявление озвучили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

По словам, руководительницы Панамериканской организации здравоохранения и директора офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Кариссы Этьен, справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение, чтобы помочь изменить ситуацию, пишет The Guardian.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией. В нескольких странах Южной Америки ситуация с пандемией в первые четыре месяца этого года была хуже, чем та, с которой мы столкнулись в 2020 году", – отметила Этьен.

Коронавирус в мире 29 апреля - статистика

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 апреля коронавирус во всем мире заразил 149 242 187 человек.

Больше всего инфицированных в США (более 32 млн), Индии (почти 18 млн), Бразилии (14,5 млн).

Антилидерами по числу жертв болезни являются США, Бразилия и Мексика.

Коронавирус в мире - статистика 29 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним: