COVID-19 ускорился: в ВОЗ сообщили плохие новости о пандемии

Более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, но и ускорилась.
Пандемия коронавируса накрыла мир более чем год назад. И за это время она не только не завершилась, но и ускорилась. Такое заявление озвучили эксперты Всемирной организации здравоохранения.
По словам, руководительницы Панамериканской организации здравоохранения и директора офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Кариссы Этьен, справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение, чтобы помочь изменить ситуацию, пишет The Guardian.
"Наш регион все еще охвачен этой пандемией. В нескольких странах Южной Америки ситуация с пандемией в первые четыре месяца этого года была хуже, чем та, с которой мы столкнулись в 2020 году", – отметила Этьен.
Коронавирус в мире 29 апреля - статистика
Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 апреля коронавирус во всем мире заразил 149 242 187 человек.
Больше всего инфицированных в США (более 32 млн), Индии (почти 18 млн), Бразилии (14,5 млн).
Антилидерами по числу жертв болезни являются США, Бразилия и Мексика.
Напомним:
- 26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на прошлой неделе зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.