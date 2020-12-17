Коронавирус в Киеве не утихает: столица снова лидирует по приросту новых больных

За минувшие сутки в Киеве поставили 1512 новых диагнозов.
По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в столице зарегистрировали 96 672 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1512 новых диагнозов. Таким образом столица снова оказалась на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за последние 24 часа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего в столице Украины с начала эпидемии умерли 1662 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 31 пациент с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки 876 киевлян, всего - 30 773.
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Коронавирус - последние новости:
- Украина находится на 15-м месте в мире по количеству подтвержденных больных коронавирусом и на 11-й позиции – по числу летальных исходов.
- По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 047 человек.
- По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов.
Автор: Анна Багрий