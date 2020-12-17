Коронавирус в Киеве не утихает: столица снова лидирует по приросту новых больных

В Киеве увеличилось число больных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в столице зарегистрировали 96 672 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1512 новых диагнозов. Таким образом столица снова оказалась на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за последние 24 часа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в столице Украины с начала эпидемии умерли 1662 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 31 пациент с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 876 киевлян, всего - 30 773.

Коронавирус в Киеве - статистика 17 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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