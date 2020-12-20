COVID-19 в Киеве пересек "красную линию": опубликована свежая статистика

За минувшие сутки в Киеве поставили меньше тысячи новых диагнозов / УНИАН

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в столице зарегистрировали 100 450 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 756 новых диагнозов. Свежие данные опубликованы на сайте РНБО.

Согласно статистике, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1713 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 226 киевлян, всего - 32 175.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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