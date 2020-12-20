COVID-19 в Киеве пересек "красную линию": опубликована свежая статистика

В столице зарегистрировали более ста тысяч случаев заболевания коронавирусом.
По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в столице зарегистрировали 100 450 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 756 новых диагнозов. Свежие данные опубликованы на сайте РНБО.
Согласно статистике, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1713 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 226 киевлян, всего - 32 175.
Коронавирус - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в столице за сутки выявили 1364 случая заражения коронавирусом.
- Утром в пятницу стало известно, что за сутки в Киеве поставили 1 658 новых диагнозов COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8325 человек. По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 964 448.
Автор: Анна Багрий