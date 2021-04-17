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COVID-19 в Киеве повторил антирекорд по числу жертв болезни

17 апреля 2021, 08:50
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Смертность от коронавируса в столице остается стабильно высокой. За сутки умер 51 пациент. Такое же число жертв зафиксировали несколько дней назад.

коронавирус
Киев - первый в Украине по числу выявленных за сутки больных коронавирусом / Фото Reuters

Киев снова лидирует Украине по числу новых официально поставленных диагнозов "коронавирус". И хотя число новых выявленных больных немного уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, смертность остается стабильно высокой.

По состоянию на утро 17 апреля столица повторила антирекорд по числу летальных исходов болезни. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве умер 51 человек. Такое же число жертв болезни было зарегистрировано за сутки 14 апреля.

Всего в Киеве за последние сутки выявили 1 112 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 533 пациента.

С начала эпидемии в столице заболели 184 412 человек, умерли - 4 172, вылечились - 114 929.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 17 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - последние новости:

  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
  • Вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который три недели боролся с болезнью в больнице. О смерти Смирнова сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что чиновник скончался из-за осложенений коронавирусной болезни.

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