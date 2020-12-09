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COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные

9 декабря 2020, 08:54
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Общее число зараженных коронавирусом в Киеве - более 84 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус диагностировали еще у 1,7 тыс. киевлян / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1728 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 84 538 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток 34 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1498 киевлян.

За сутки выздоровели 636 человек. В общем, коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 9 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Киеве поставили 1475 диагнозов коронавирус.
  • По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве были поставлены рекордные 1799 диагнозов "коронавирус".
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
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