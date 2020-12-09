COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные

Коронавирус диагностировали еще у 1,7 тыс. киевлян / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1728 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 84 538 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток 34 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1498 киевлян.

За сутки выздоровели 636 человек. В общем, коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 9 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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