COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные

За сутки поставили более 1,7 тыс. диагнозов / Фото Reuters

За последние 24 часа в Киеве поставили 1740 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса и самое большое число диагнозов, поставленных в Украине за минувшие сутки среди всех регионов. Таким образом столица стала антилидером по числу новых зараженных по стране.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 69018 человек.

В течение суток 11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1279 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 92 человека. В общем, коронавирус преодолели 22 755 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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