УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные

29 ноября 2020, 08:20

Столица Украины бьет рекорды уже третий день подряд.

коронавирус
За сутки поставили более 1,7 тыс. диагнозов / Фото Reuters

За последние 24 часа в Киеве поставили 1740 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса и самое большое число диагнозов, поставленных в Украине за минувшие сутки среди всех регионов. Таким образом столица стала антилидером по числу новых зараженных по стране.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 69018 человек.

В течение суток 11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1279 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 92 человека. В общем, коронавирус преодолели 22 755 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеНазван еще один ранний симптом коронавируса

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • На утро субботы, 28 ноября, по данным статистики, в столице насчитывалось 1739 новых больных коронавирусом.
  • По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Киеве нашли 1520 новых больных с COVID-19.
  • По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - 34.
  • 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

новости Киева Минздрав коронавирус Максим Степанов коронавирус в Киеве коронавирус карта коронавирус статистика Коронавирус Киев коронавирус норки
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавирусаКитайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решенияУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения
Следующий материал

Последние новости

09:10
Гороскоп на 29 ноября для всех: кто пригрел вредителя
09:07
Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия
09:04
Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии Видео
08:35
Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей мнение
08:32
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
Реклама
08:20
COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные Видео
08:11
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
07:53
Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота Видео
07:29
В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Видео
06:50
Лукашенко начинает галлюцинировать, когда дело доходит до Украины мнение
06:31
Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото Фото
06:13
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
05:40
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
05:05
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
04:35
План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко Видео
03:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
03:31
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
03:16
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
02:57
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
02:28
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
Реклама
01:55
Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу Видео
00:55
Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь Видео
00:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
28 ноября, суббота
23:59
В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора Видео
23:43
В Турции задержали украинцев за незаконную торговлю органами
23:25
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
23:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
22:59
"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдауна Видео
22:58
Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19
22:34
Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского Видео
22:32
Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко
22:22
Трамп готовит сюрприз: СМИ узнали, что ждет Байдена в день инаугурации Видео
22:15
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
22:11
В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США
21:55
"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву Видео
21:22
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:17
Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора Видео
21:14
Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна Видео
20:42
В Украине меняют цвет пассажирских вагонов в поездах
20:34
Стало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ Видео
Реклама
20:28
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
20:06
Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы Видео
20:02
В ЕС последовала реакция на убийство "отца иранской бомбы" Видео
19:52
План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова Видео
19:33
Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина Видео
18:51
В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Видео
18:47
В России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видео Видео
18:42
СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2 Видео
18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун Видео
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять