COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные

Столица Украины бьет рекорды уже третий день подряд.
За последние 24 часа в Киеве поставили 1740 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса и самое большое число диагнозов, поставленных в Украине за минувшие сутки среди всех регионов. Таким образом столица стала антилидером по числу новых зараженных по стране.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число зараженных в Киеве - 69018 человек.
В течение суток 11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1279 киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели 92 человека. В общем, коронавирус преодолели 22 755 жителя Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- На утро субботы, 28 ноября, по данным статистики, в столице насчитывалось 1739 новых больных коронавирусом.
- По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Киеве нашли 1520 новых больных с COVID-19.
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - 34.
- 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Автор: Анна Багрий