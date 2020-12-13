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COVID-19 в легкой форме: врач предупредил о неожиданной опасности

13 декабря 2020, 01:30
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Наблюдается значительный рост штаммов бактерий, резистентных ко многим антибиотикам.

коронавирус
Иммунолог рассказал о разумной вакцинации от коронавируса / Reuters

Тяжесть заболевания и благополучное выздоровление зависят от общего состояния организма и иммунитета при встрече с коронавирусом.

Об этом иммунолог Александр Караулов рассказал в интервью газете Аргументы и факты.

Караулов рассказал, что является сторонником разумной вакцинации против всех респираторных заболеваний.

"Все вакцины, которые используются в календаре прививок, корь, против дифтерии и так далее — это тоже не ново, если делать профилактику с помощью стимуляции специфических факторов иммунной защиты, конечно, это активизирует иммунную защиту человека при встрече с коронавирусом", — подчеркнул он.

Он отметил, что в данном вопросе необходим индивидуальный подход, и подчеркнул, что пациент не должен заниматься самолечением — все должен назначать врач.

По словам иммунолога, далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела, которые могут нейтрализовать вирус, поэтому нужны эффективные вакцины.

Читайте такжеШмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причинуОн пояснил, что наблюдается значительный рост штаммов бактерий и грибов, резистентных ко многим антибиотикам, что и приводит к росту смертности. Поэтому необходимо эффективно использовать препараты, усиливающие антибактериальные противогрибковые эффекты.

"Об индивидуальном иммунитете человека могу однозначно сказать — в развитии и исходе новой коронавирусной инфекции, несомненно, играют роль и генетические различия, и наличие коморбидных заболеваний (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, — ред.), которые могут играть и положительную роль, так же как и определённые лекарственные препараты. Поэтому индивидуальные особенности иммунной системы формируются и генетически, и под влиянием различных факторов среды, в том числе и ковида", - добавил Караулов.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 12 тыс. 811 новых случаев COVID-19, умерли 243 человека.
  • В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
  • Также за минувшие сутки был госпитализирован 3 тыс. 001 человек; выздоровели 13 тыс. 653 человека.
  • Проведено тестирований за сутки - 61 тыс. 571 (в том числе методом ПЦР - 40 тыс. 967, методом ИФА - 20 тыс. 604).
  • За все время пандемии в Украине заболели 885 тыс. 039 человек; выздоровел 494 тыс. 001 человек; умерли 14 тыс. 998.
  • Было проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 998 тыс. 266.
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