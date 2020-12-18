COVID-19 в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений в сутки

В мире обнаружили 721 392 новых случая заражения коронавирусом.
По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в мире за сутки диагностировали более 720 тыс. новых заражений COVID-19.
Жертвами болезни за последние 24 часа стали 12 825 больных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В частности, в мире обнаружили 721 392 новых случая заражения коронавирусом. При этом 245 386 новых больных зафиксированы в странах Европы.
Лидерами европейского антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Украина. В мировом антирейтинге наша страна расположилась на 12-м месте.
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Коронавирус в мире - статистика 18 декабря
По данным Worldometers, в мире диагностирован 75 283 201 случай заражения коронавирусом. При этом 52 853 158 больных вылечились от COVID-19, а 1 668 359 пациентов умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зарегистрированы 74 921 288 случаев заражения коронавирусом.
Жертвой болезни стали 1 661 789 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 12 047 человек.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская назвала условие, при котором мир не сможет преодолеть пандемию коронавируса. По ее словам, ситуация очень осложнится, если произойдет мутация с животными.