COVID-19 в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений в сутки

Коронавирус в мире установил антирекорд / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в мире за сутки диагностировали более 720 тыс. новых заражений COVID-19.

Жертвами болезни за последние 24 часа стали 12 825 больных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В частности, в мире обнаружили 721 392 новых случая заражения коронавирусом. При этом 245 386 новых больных зафиксированы в странах Европы.

Лидерами европейского антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Украина. В мировом антирейтинге наша страна расположилась на 12-м месте.

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Коронавирус в мире - статистика 18 декабря

По данным Worldometers, в мире диагностирован 75 283 201 случай заражения коронавирусом. При этом 52 853 158 больных вылечились от COVID-19, а 1 668 359 пациентов умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Коронавирус в мире - статистика 18 декабря / worldometers.info

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зарегистрированы 74 921 288 случаев заражения коронавирусом.

Жертвой болезни стали 1 661 789 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус - карта и статистика 18 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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