COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда

В мире зарегистрированы более 74 млн случаев заражения коронавирусом / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в мире заразил более 74 миллионов людей во всем мире. При этом за минувшие сутки COVID-19 установил два антирекорда.

В частности, подтверждено рекордное количество случаев коронавируса - почти 715 тысяч, а также рекордное количество смертей – 13 446. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Антилидером по числу зараженных в мире остаются США. За минувшие сутки в стране нашли 225 тысяч зараженных коронавирусом, жертвами болезни стали 3486 человек. В общем, с начала пандемии заболели COVID-19 в США 17 392 618 человек.

Бразилия и Турция заняли второе и третье места среди других стран мира по суточной заболеваемости коронавирусом - 68 437 и 29 718 случаев заражения соответственно.

Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.

Украина оказалась на 15-й позиции по состоянию на 16 декабря по количеству подтвержденных больных и на 11-м месте – по числу летальных исходов.

Коронавирус в мире - число зараженых и жертв за сутки / worldometers.info

В целом, в мире по состоянию на утро четверга, 17 декабря, зарегистрированы 74 210 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвой болезни стал 1 648 091 пациент.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 17 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеМир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие

Коронавирус - последние новости: