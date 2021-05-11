УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало

11 мая 2021, 08:17
Прослушать новость
Остановить

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали за минувшие сутки в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

коронавирус, животные
Выздоровели от коронавируса более 8,6 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. В том числе заболели 89 детей и 34 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 084 человека; летальных случаев - 119, выздоровели 8 617 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 11 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 11 мая

За последние сутки в Киеве выявили 98 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек, выздоровел 51 пациент.

Всего в Киеве заболели 199 175 человек, умерли - 4 838, вылечились - 128 208.

Коронавирус в Киеве - статистика 11 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 124 535 человек;
  • выздоровели - 1 777 370 человек;
  • летальных исходов - 46 631;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 682 286.

Читайте такжеПандемия COVID-19: в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато, но есть нюанс

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

2 194 человека привиты против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 в Украине.

865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;
  • Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;
  • Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;
  • Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;
  • Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;
  • Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;
  • Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;
  • Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;
  • Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;
  • Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;
  • Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;
  • Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;
  • Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;
  • Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;
  • Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;
  • Сумская область - 51 случай / 66 прививок;
  • Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;
  • Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;
  • Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;
  • Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;
  • Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;
  • Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
  • Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
  • Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.
  • Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.

Минздрав коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 балловМагнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Военная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит РоссияВоенная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит Россия Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухолиСимптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли С какими мужчинами у женщин самые мощные оргазмы - ответ ученыхС какими мужчинами у женщин самые мощные оргазмы - ответ ученых В Украине кардинально поменяется погода 9 маяВ Украине кардинально поменяется погода 9 мая

Последние новости

07:44
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами
07:15
"Кайф": Илона Гвоздева показала набухшие соски на горячем пляже Фото
06:56
Обострение конфликта Израиля и Палестины: в ЦАХАЛ заявили о ликвидации верхушки военной разведки ХАМАС Видео
06:52
Россия готовит для Украины "троянского коня" мнение
06:30
Эксперт оценил шансы РФ добыть воду для Крыма на дне Азовского моря Видео
Реклама
06:03
Чем полезен и чем вреден для тела отказ от мяса Видео
05:45
Что пожелать на День медсестры 2021: поздравления и открытки
05:28
Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России
05:01
Врядли или вряд ли: слитно или раздельно, запятая, синонимы
04:23
Дочь Мадонны развратно оголилась для скандальной обложки
03:50
В ВОЗ предупредили о серьезной угрозе для детей из-за карантина Видео
03:13
В моде невероятно красивый желтый маникюр, который сделает вас ярче Фото Видео
02:19
Что приготовить из одуванчиков: самые полезные рецепты варенья, вина и чая Видео
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 мая 2021 года: на что можно решиться Видео
00:55
День отца 2021: какого числа и как поздравляют Фото Видео
00:19
Как уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы Видео
00:12
Назван смертельно опасный алкогольный напиток Видео
11 мая, вторник
23:50
Тель-Авив обстреливают ракетами: самолет из Украины не смог сесть Видео
22:57
Мать известной украинской певицы попала в ДТП
22:46
В Украину идет мощное потепление до +25 Видео
Реклама
22:16
На Закарпатье преступник устроил стрельбу по детям
22:16
Почему полыхает Палестина мнение
21:58
Инфекционист встревожила сообщением о ситуации с коронавирусом в Украине Видео
21:38
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
21:31
Соратник Медведчука рассказал, где находится одиозный нардеп Видео
21:17
Появились новые подробности о студенте-убийце в Казани Видео
20:50
В США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19 Видео
20:43
Не в постели: названы секс-позы для сумасшедшего секса в неожиданных местах Видео
20:27
СБУ обнародовала разговор Медведчука с чиновником России Видео
20:22
В Офисе президента отреагировали на обыски у Медведчука Видео
19:44
Венедиктова поведала об убытках Крыма из-за Медведчука Видео
19:44
Шикарные шорты и элегантные бермуды врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
19:42
Медведчук передавал России секретные данные о ВСУ: в СБУ раскрыли детали Видео
19:39
Как с гуся вода: почему Медведчуку не грозит тюремный срок мнение
19:29
Новый взгляд на историю о Робине Гуде – вышла игра Hood: Outlaws & Legends Видео
19:19
Эксперт рассказал, как РФ "бросит" Медведчука в случае его задержания
18:58
Выборы-2020 изменили качество диалога центральной власти и регионов – Тимошенко
18:56
В Крыму во время обысков по-зверски застрелили мужчину Видео
18:37
Куда сбежал Медведчук: названы основные версии Видео
18:23
Львовский врач назвала новый симптом коронавируса Видео
Реклама
18:11
Disney с позором уволила актрису, а потом включила ее в номинацию на Эмми
18:07
Снайперы и армия бодигардов: у Зеленского в разы увеличилось число охранников Видео
18:04
У Украины есть минимум две препоны для вступления в ЕС – эксперт Видео
17:31
Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса
17:26
На Кировоградщине вместо двух старых мостов построят новые
17:23
В США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма Видео
17:11
"Где пилотка?": Анастасия Волочкова топлес устроила провокацию в Сети
16:57
Кровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото Видео
16:54
"Большая стройка": первый в Украине хайвей заливают финальным слоем цементобетона
16:40
Кулеба сделал важное заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять