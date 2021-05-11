COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало

Выздоровели от коронавируса более 8,6 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. В том числе заболели 89 детей и 34 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 084 человека; летальных случаев - 119, выздоровели 8 617 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 11 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 11 мая

За последние сутки в Киеве выявили 98 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек, выздоровел 51 пациент.

Всего в Киеве заболели 199 175 человек, умерли - 4 838, вылечились - 128 208.

Коронавирус в Киеве - статистика 11 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 124 535 человек;

выздоровели - 1 777 370 человек;

летальных исходов - 46 631;

проведено ПЦР-тестов - 9 682 286.

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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

2 194 человека привиты против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 в Украине.

865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;

Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;

Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;

Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;

Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;

Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;

Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;

Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;

Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;

Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;

Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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