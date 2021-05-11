COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали за минувшие сутки в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. В том числе заболели 89 детей и 34 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 084 человека; летальных случаев - 119, выздоровели 8 617 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 11 мая
За последние сутки в Киеве выявили 98 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек, выздоровел 51 пациент.
Всего в Киеве заболели 199 175 человек, умерли - 4 838, вылечились - 128 208.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 124 535 человек;
- выздоровели - 1 777 370 человек;
- летальных исходов - 46 631;
- проведено ПЦР-тестов - 9 682 286.
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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
2 194 человека привиты против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 в Украине.
865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;
- Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;
- Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;
- Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;
- Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;
- Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;
- Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;
- Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;
- Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;
- Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;
- Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;
- Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;
- Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;
- Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;
- Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;
- Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;
- Сумская область - 51 случай / 66 прививок;
- Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;
- Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;
- Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;
- Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;
- Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;
- Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
- Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.
- Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.