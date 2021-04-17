Коронавирус в Украине 17 апреля: выявили 15 тыс. больных, более 400 жертв

В столице число поставленных диагнозов немного уменьшилось - за сутки официально нашли чуть больше тысячи зараженных коронавирусом.
По состоянию на утро субботы, 17 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 984 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 276 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 4 100 человек; летальных случаев - 440, выздоровели 9 736 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 112 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по числу жертв), выздоровели - 533.
Всего в Киеве заболели 184 412 человек, умерли - 4 172, вылечились - 114 929.
Как сообщал Главред, вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который три недели боролся с болезнью в больнице. О смерти Смирнова сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что чиновник скончался из-за осложенений коронавирусной болезни.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 936 228 человек;
- выздоровели - 1 475 556 человек;
- летальных исходов - 39 536;
- проведено ПЦР-тестов - 105 215.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
13 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 в Украине.
445 861 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
- Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
- Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
- Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
- Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
- Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
- Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
- Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
- Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
- Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
- Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
- Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
- Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
- Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
- Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
- Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
- Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
- Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
- Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
- Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
- Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
- Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
- Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
- Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.