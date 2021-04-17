Коронавирус в Украине 17 апреля: выявили 15 тыс. больных, более 400 жертв

Коронавирус в Украине заразил еще 276 медработников / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 17 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 984 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 276 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 100 человек; летальных случаев - 440, выздоровели 9 736 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 112 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по числу жертв), выздоровели - 533.

Всего в Киеве заболели 184 412 человек, умерли - 4 172, вылечились - 114 929.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 17 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который три недели боролся с болезнью в больнице. О смерти Смирнова сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что чиновник скончался из-за осложенений коронавирусной болезни.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 936 228 человек;

выздоровели - 1 475 556 человек;

летальных исходов - 39 536;

проведено ПЦР-тестов - 105 215.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

13 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 в Украине.

445 861 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;

Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;

Волынская область - 342 случая / 584 прививки;

Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;

Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;

Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;

Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;

Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;

Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;

Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;

Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;

Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;

Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;

Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;

Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;

Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;

Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;

Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;

Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;

Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;

Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;

Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;

Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;

Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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