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Коронавирус в Украине 17 апреля: выявили 15 тыс. больных, более 400 жертв

17 апреля 2021, 08:28
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В столице число поставленных диагнозов немного уменьшилось - за сутки официально нашли чуть больше тысячи зараженных коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус в Украине заразил еще 276 медработников / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 17 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 984 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 276 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 100 человек; летальных случаев - 440, выздоровели 9 736 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 112 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по числу жертв), выздоровели - 533.

Всего в Киеве заболели 184 412 человек, умерли - 4 172, вылечились - 114 929.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 17 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который три недели боролся с болезнью в больнице. О смерти Смирнова сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что чиновник скончался из-за осложенений коронавирусной болезни.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 936 228 человек;
  • выздоровели - 1 475 556 человек;
  • летальных исходов - 39 536;
  • проведено ПЦР-тестов - 105 215.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

13 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 в Украине.

445 861 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
  • Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
  • Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
  • Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
  • Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
  • Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
  • Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
  • Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
  • Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
  • Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
  • Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
  • Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
  • Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
  • Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
  • Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
  • Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
  • Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
  • Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
  • Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
  • Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
  • Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
  • Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
  • Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
  • Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.

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