COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Киев вышел из пятерки лидеров.
По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 062 жителей страны. В том числе заболел 221 ребенок и 54 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализирован 2 061 человек; летальных случаев - 195, выздоровели 6 910 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 030 333 человека;
- выздоровели - 1 579 438 человек;
- летальных исходов - 42 518;
- проведено ПЦР-тестов - 9 256 290.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 26 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 256 случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек, выздоровели - 242.
Всего в Киеве заболел 191 751 человек, умерли - 4 466, вылечились - 120 044.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
1 114 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 в Украине.
528 030 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;
- Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;
- Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;
- Днепропетровская область - 676 случаев / 44 прививки;
- Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;
- Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;
- Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;
- Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;
- Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;
- Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;
- Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;
- Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;
- Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;
- Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;
- Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;
- Сумская область - 182 случая / 0 прививок;
- Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;
- Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;
- Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;
- Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;
- Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;
- Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;
- Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Врач-эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19. Она накроет в том числе и Украину,
- На сегодняшний день около половины украинцев переболели коронавирусом. Летом COVID-19 скорее всего немного утихнет, а осенью будет новый подъем заболеваемости. При этом базовый коллективный иммунитет от коронавируса может быть сформирован до конца текущего года. Такой прогноз озвучила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.
- Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
- Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Также он сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.
- 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.