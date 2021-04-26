COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало

Коронавирус в Украине преодолели еще почти 7 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 062 жителей страны. В том числе заболел 221 ребенок и 54 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализирован 2 061 человек; летальных случаев - 195, выздоровели 6 910 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 26 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 030 333 человека;

выздоровели - 1 579 438 человек;

летальных исходов - 42 518;

проведено ПЦР-тестов - 9 256 290.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 26 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 256 случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек, выздоровели - 242.

Всего в Киеве заболел 191 751 человек, умерли - 4 466, вылечились - 120 044.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

1 114 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 в Украине.

528 030 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;

Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;

Днепропетровская область - 676 ​​случаев / 44 прививки;

Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;

Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;

Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;

Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;

Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;

Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;

Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;

Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;

Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;

Сумская область - 182 случая / 0 прививок;

Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;

Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;

Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;

Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;

Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;

Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;

Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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