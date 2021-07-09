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COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных

9 июля 2021, 08:18
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За минувшие сутки поставлены 655 диагнозов "коронавирус". Больше всего выявленных инфицированных в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Маска, карантин, коронавирус
Выздоровели от коронавируса за сутки 885 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 9 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 396 человек; летальных случаев - 12, выздоровели - 885 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 9 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 240 246 человек;
  • выздоровели - 2 176 110 человек;
  • летальных исходов - 52 572;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.

В Минздраве заявили о новом рекорде числа сделанных прививок за сутки. Сообщается, что 109 160 человек были вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека.

Сколько украинцев вакцинированы от коронавируса - статистика / t.me/mozofficial

По состоянию на 8 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Министерство здравоохранения Украины совместно с Мировым банком и Украинским институтом социологических исследований имени А. Яременко замеряли уровень антител к коронавирусу у украинцев. По результатам исследования, в котором приняли участие 6 тысяч человек, антитела были обнаружены у 33% - то есть у каждого третьего украинца.
  • Врач-эпидемиолог, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин считает, что данная информация нуждается в научной проверке. По его словам, наличие антител к коронавирусу не означает наличие иммунитета.
  • Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская заявила, что вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила о включении в список для наблюдения российский вариант коронавируса. Впервые в РФ его обнаружили в январе.
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