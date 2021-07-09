COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных

Выздоровели от коронавируса за сутки 885 украинцев / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 9 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. В том числе заболел 31 ребенок и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 396 человек; летальных случаев - 12, выздоровели - 885 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 9 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 240 246 человек;

выздоровели - 2 176 110 человек;

летальных исходов - 52 572;

проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.

В Минздраве заявили о новом рекорде числа сделанных прививок за сутки. Сообщается, что 109 160 человек были вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека.

Сколько украинцев вакцинированы от коронавируса - статистика / t.me/mozofficial

По состоянию на 8 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.

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