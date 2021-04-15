COVID-19 в Украине не отступает: снова сотни жертв и тысячи новых больных

Коронавирусом заболели еще 383 медработника / Reuters

По состоянию на утро четверга, 15 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 427 жителей страны. В том числе заболели 628 детей и 383 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 229 человек; летальных случаев - 433, выздоровели - 11 148 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 15 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 15 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по Киеву), выздоровели - 706.

Всего в Киеве заболел 181 691 человек, умерли - 4 072, вылечились - 113 240.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 15 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 903 765 человек;

выздоровели - 1 453 766 человек;

летальных исходов - 38 658;

проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине.

419 297 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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