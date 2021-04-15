УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

COVID-19 в Украине не отступает: снова сотни жертв и тысячи новых больных

15 апреля 2021, 08:20
Прослушать новость
Остановить

Киев лидирует в Украине по числу официально выявленных зараженных коронавирусом за сутки. На втором месте - Харьковская область. На третьем - Хмельниччина.

коронавирус
Коронавирусом заболели еще 383 медработника / Reuters

По состоянию на утро четверга, 15 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 427 жителей страны. В том числе заболели 628 детей и 383 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 229 человек; летальных случаев - 433, выздоровели - 11 148 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 15 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 15 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по Киеву), выздоровели - 706.

Всего в Киеве заболел 181 691 человек, умерли - 4 072, вылечились - 113 240.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 15 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 903 765 человек;
  • выздоровели - 1 453 766 человек;
  • летальных исходов - 38 658;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине.

419 297 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
  • Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
  • Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
  • Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
  • Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
  • Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
  • Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
  • Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
  • Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
  • Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
  • Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
  • Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
  • Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
  • Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
  • Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
  • Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
  • Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
  • Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
  • Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
  • Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
  • Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
  • Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеВрачи рассказали, как распознать "желудочный ковид" и чем он опасен

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
  • В Минздраве напомнили украинцам, кому противопоказано делать прививку от коронавируса.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика Карантин в Киеве карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-19 в Украине не отступает: снова сотни жертв и тысячи новых больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете В Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с ПутинымВ Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с Путиным Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
Реклама
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
Реклама
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
13:49
У Путина сделали заявление о "красных линиях" и Украине Видео
13:41
В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять