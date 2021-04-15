COVID-19 в Украине не отступает: снова сотни жертв и тысячи новых больных

Киев лидирует в Украине по числу официально выявленных зараженных коронавирусом за сутки. На втором месте - Харьковская область. На третьем - Хмельниччина.
По состоянию на утро четверга, 15 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 427 жителей страны. В том числе заболели 628 детей и 383 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 4 229 человек; летальных случаев - 433, выздоровели - 11 148 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 15 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это антирекорд по Киеву), выздоровели - 706.
Всего в Киеве заболел 181 691 человек, умерли - 4 072, вылечились - 113 240.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 903 765 человек;
- выздоровели - 1 453 766 человек;
- летальных исходов - 38 658;
- проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине.
419 297 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
- Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
- Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
- Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
- Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
- Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
- Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
- Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
- Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
- Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
- Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
- Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
- Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
- Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
- Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
- Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
- Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
- Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
- Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
- Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
- Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
- Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
- Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
- Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
- В Минздраве напомнили украинцам, кому противопоказано делать прививку от коронавируса.