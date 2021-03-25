COVID-19 в Украине обновил антирекорд диагнозов и смертей за сутки

В течение 24 марта официально нашли почти 17 тысяч больных коронавирусом. Кроме того, жертвами болезни стали 362 пациента.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 16 669 жителей страны. В том числе заболели 786 детей и 446 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровели - 6 748 человек.
Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 342 человека.
А предыдущий максимум диагнозов COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали за сутки 18 марта. По официальным данным на утро 19 марта, в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика 25 марта
По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Киеве поставили 1267 новых диагнозов "коронавирус" за сутки.
Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 156 603 случая COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 103 722 человека, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 600 киевлянам.
За последние 24 часа умерли 35 пациентов (3 198 - за все время пандемии).
Максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни в Киеве стали 49 человек.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 596 575 человек;
- выздоровели - 1 283 020 человек;
- летальных исходов - 31 135;
- проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
18 561 украинец получил прививку против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 года.
155 587 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;
- Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;
- Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;
- Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;
- Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;
- Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;
- Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;
- Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;
- Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;
- Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;
- Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;
- Луганская область - 141 случай / 280 прививок;
- Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;
- Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;
- Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;
- Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;
- Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;
- Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;
- Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;
- Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;
- Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;
- Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;
- Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;
- Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;
- Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В КГГА объявили об условиях работы транспорта в Киеве.
- Если в течение 5 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится, Киев сможет выйти из карантина. Если картина ухудшится, ограничения усилят вплоть до остановки работы общественного транспорта.
- В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Также в Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц: пациентов вынуждены размещать в коридорах.
- В Черкасской области с понедельника, 22 марта, ввели дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.
- Врачи из Днепра рассказали о катастрофе с COVID-19.