УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

COVID-19 в Украине обновил антирекорд диагнозов и смертей за сутки

25 марта 2021, 08:17
Прослушать новость
Остановить

В течение 24 марта официально нашли почти 17 тысяч больных коронавирусом. Кроме того, жертвами болезни стали 362 пациента.

коронавирус
Коронавирус в Украине бьет рекорды/ Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 16 669 жителей страны. В том числе заболели 786 детей и 446 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровели - 6 748 человек.

Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 342 человека.

А предыдущий максимум диагнозов COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали за сутки 18 марта. По официальным данным на утро 19 марта, в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 25 марта / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Коронавирус в Киеве - статистика 25 марта

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Киеве поставили 1267 новых диагнозов "коронавирус" за сутки.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 156 603 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 103 722 человека, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 600 киевлянам.

За последние 24 часа умерли 35 пациентов (3 198 - за все время пандемии).

Максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни в Киеве стали 49 человек.

Сколько больных коронавирусом в Киеве / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 596 575 человек;
  • выздоровели - 1 283 020 человек;
  • летальных исходов - 31 135;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 561 украинец получил прививку против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 года.

155 587 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Читайте такжеСтепанов раскрыл, есть ли связь между вакциной Covishield и смертью военнослужащей ЗСУ

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;
  • Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;
  • Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;
  • Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;
  • Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;
  • Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;
  • Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;
  • Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;
  • Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;
  • Луганская область - 141 случай / 280 прививок;
  • Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;
  • Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;
  • Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;
  • Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;
  • Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;
  • Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;
  • Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;
  • Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;
  • Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;
  • Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;
  • Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;
  • Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;
  • Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеАнтибиотики не помогают: врач назвал новые симптомы COVID-19 у украинцев

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-19 в Украине обновил антирекорд диагнозов и смертей за сутки». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу Будет ли война: как РФ и США использовали обострение на ДонбассеБудет ли война: как РФ и США использовали обострение на Донбассе На Киев надвигается мощный ураган с грозой и градомНа Киев надвигается мощный ураган с грозой и градом

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять