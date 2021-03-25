COVID-19 в Украине обновил антирекорд диагнозов и смертей за сутки

Коронавирус в Украине бьет рекорды/ Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 16 669 жителей страны. В том числе заболели 786 детей и 446 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровели - 6 748 человек.

Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 342 человека.

А предыдущий максимум диагнозов COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали за сутки 18 марта. По официальным данным на утро 19 марта, в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 25 марта / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Коронавирус в Киеве - статистика 25 марта

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Киеве поставили 1267 новых диагнозов "коронавирус" за сутки.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 156 603 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 103 722 человека, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 600 киевлянам.

За последние 24 часа умерли 35 пациентов (3 198 - за все время пандемии).

Максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 23 марта этого года – тогда жертвами болезни в Киеве стали 49 человек.

Сколько больных коронавирусом в Киеве / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 596 575 человек;

выздоровели - 1 283 020 человек;

летальных исходов - 31 135;

проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 561 украинец получил прививку против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 года.

155 587 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;

Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;

Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;

Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;

Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;

Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;

Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;

Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;

Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;

Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;

Луганская область - 141 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;

Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;

Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;

Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;

Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;

Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;

Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;

Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;

Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;

Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;

Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;

Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;

Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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