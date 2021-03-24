COVID-19 в Украине обновил смертельный антирекорд

За сутки с коронавирусом в больницы попали более 5 тыс. украинцев / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 14 174 жителей страны. В том числе заболели 750 детей и 434 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7 386 человек.

Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 22 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 333 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 23 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 579 906 человек;

выздоровели - 1 276 272 человека;

летальных исходов - 30 773;

проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.

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