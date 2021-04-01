COVID-19 в Украине побил вчерашний смертельный антирекорд

Коронавирус в Украине побил новый рекорд/ Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 569 жителей страны. В том числе заболели 813 детей и 486 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровели - 9 602 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 1 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 1 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 150 случая заражения коронавирусом, умерли - 44человека, выздоровели - 612.

Всего в Киеве заболел 163 441 человек, умерли - 3449, вылечились - 106 217.

Коронавирус в Киеве - статистика 1 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 691 737 человек;

выздоровели - 1 323 083 человек;

летальных исходов - 33 246;

проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

17 170 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине.

248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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