COVID-19 в Украине побил вчерашний смертельный антирекорд

За минувшие 24 часа жертвами болезни стал 421 украинец. Общее число летальных исходов - 33 246.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 569 жителей страны. В том числе заболели 813 детей и 486 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровели - 9 602 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 1 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 150 случая заражения коронавирусом, умерли - 44человека, выздоровели - 612.
Всего в Киеве заболел 163 441 человек, умерли - 3449, вылечились - 106 217.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 691 737 человек;
- выздоровели - 1 323 083 человек;
- летальных исходов - 33 246;
- проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
17 170 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине.
248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;
- Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;
- Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;
- Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;
- Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;
- Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;
- Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;
- Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;
- Киевская область - 962 случая / 630 прививок;
- Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;
- Луганская область - 232 случая / 360 прививок;
- Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;
- Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;
- Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;
- Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;
- Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;
- Сумская область - 773 случая / 680 прививок;
- Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;
- Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;
- Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;
- Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;
- Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;
- Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;
- Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 31 марта было зафиксировано 407 летальных случаев. Поставлены еще 11 226 диагнозов.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.
- Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась.