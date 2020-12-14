COVID-19 в Украине сменил "мишень": врач раскрыла детали

В стране стремительно увеличивается число тяжелых больных коронавирусом в возрасте до 30 лет.
Коронавирус в Украине все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
Об этом рассказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает Obozrevatel.
По ее словам, ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария, и приближается к пику. Нагрузка на систему здравоохранения растет, а болезнь постоянно меняет клиническую картину, ее течение становится более тяжелым.
"Весь мир и мы проходим адаптацию к новому возбудителю, а он адаптируется к нам. Чем это все закончится - точно неизвестно, есть разные прогнозы", - отметила Голубовская.
По ее словам, коронавирус протекает тяжело у молодых, которые страдают от сопутствующих болезней, а также тех, кого можно назвать "относительно здоровыми".
"Например, небольшая избыточная масса тела. Бывает, что нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но, в общем, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него", - резюмировала Голубовская.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус Украине за минувшие сутки диагностировали у 6 451 человека. По состоянию на понедельник, 14 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 247 человек. За сутки умерли еще 93 пациента. Выздоровел с начала эпидемии 506 718 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 154 украинца.
- Главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан сообщила, что среди молодежи стало больше тяжелых больных, прежде всего, поскольку молодые люди не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.
- В августе-сентябре в отделениях интенсивной терапии практически не наблюдалось пациентов моложе 70 лет. Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины, врач Сергей Дубров. Уже в октябре-ноябре ситуация изменилась: половина пациентов в больницах – люди 29, 35, 40, 44 лет. Половина людей с тяжелым течением COVID-19 - это люди молодого возраста.