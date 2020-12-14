COVID-19 в Украине сменил "мишень": врач раскрыла детали

Нагрузка на систему здравоохранения растет / УНИАН

Коронавирус в Украине все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.

Об этом рассказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает Obozrevatel.

По ее словам, ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария, и приближается к пику. Нагрузка на систему здравоохранения растет, а болезнь постоянно меняет клиническую картину, ее течение становится более тяжелым.

"Весь мир и мы проходим адаптацию к новому возбудителю, а он адаптируется к нам. Чем это все закончится - точно неизвестно, есть разные прогнозы", - отметила Голубовская.

По ее словам, коронавирус протекает тяжело у молодых, которые страдают от сопутствующих болезней, а также тех, кого можно назвать "относительно здоровыми".

"Например, небольшая избыточная масса тела. Бывает, что нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но, в общем, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него", - резюмировала Голубовская.

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