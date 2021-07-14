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COVID-19 в Украине утихнет: ученые раскрыли сценарий заболеваемости по стране

14 июля 2021, 10:25
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Через две недели коронавирусная эпидемия может усилиться, считают в НАН Украины.

коронавирус в Украине
В ближайшие две недели показатели заболеваемости COVID-19 в Украине будут снижаться / УНИАН

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшие две недели будут снижаться. В частности, на период с 14 по 20 июля прогнозируется в среднем 468 случаев заражения COVID-19 в сутки. В промежутке с 21 по 27 июля заболеваемость должна снизиться до 442 ежесуточных случаев. Однако уже через две недели динамика ухудшится и прирост новых коронавирусных прецедентов прекратит сокращаться. Об этом заявили в Национальной академии наук.

По прогнозам экспертов, базирующимся на прогнозных вычислениях, в ближайшие две недели ожидается снижение показателей заболеваемости COVID-19.Читайте такжеИммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом

"Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - указано в сообщении.

При этом исследователи также считают, что уже через 2 недели сокращения прироста новых коронавирусных прецедентов не будет.

Коронавирус в Украине

НАНУ новости Украины коронавирус в Украине
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