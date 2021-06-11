COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

С начала эпидемии в Украине официально подтверждены 2 221 427 случаев коронавирусной инфекции.
По состоянию на утро пятницы, 11 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 603 жителей страны. В том числе заболели 75 детей и 72 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 762 человека; летальных случаев - 70, выздоровели 5 583 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 221 427 человек;
- выздоровели - 2 120 780 человек;
- летальных исходов - 51 577;
- проведено ПЦР-тестов - 10 460 411.
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Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 10 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 785 жителей страны. Был госпитализирован 741 человек; летальных случаев - 97, выздоровели 6 513 человек.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом, был продлен на лето. По его словам, должны действовать главные противоэпидемические ограничения. Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин.
Тем временем 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина, в которой действуют самые слабые карантинные ограничения.