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COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

11 июня 2021, 08:29
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С начала эпидемии в Украине официально подтверждены 2 221 427 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус
Коронавирус в Украине - опубликована свежая статистика / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 11 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 603 жителей страны. В том числе заболели 75 детей и 72 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 762 человека; летальных случаев - 70, выздоровели 5 583 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 11 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 221 427 человек;
  • выздоровели - 2 120 780 человек;
  • летальных исходов - 51 577;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 460 411.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 10 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 785 жителей страны. Был госпитализирован 741 человек; летальных случаев - 97, выздоровели 6 513 человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом, был продлен на лето. По его словам, должны действовать главные противоэпидемические ограничения. Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин.

Тем временем 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина, в которой действуют самые слабые карантинные ограничения.

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