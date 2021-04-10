COVID-19 в Украине: более 17 тыс. больных и почти 400 жертв за сутки

За минувшие 24 часа госпитализированы с коронавирусом 4709 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны. В том числе заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 709 человек; летальных случаев - 398; выздоровели - 10 722 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 10 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 10 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.

Всего в Киеве заболели 175 872 человека, умерли - 3 848, вылечились - 110 832.

Коронавирус в Киеве - статистика 10 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 841 137 человек;

выздоровели - 1 405 826 человек;

летальных исходов - 36 779;

проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

19 858 человек привиты против COVID-19 за сутки 9 апреля 2021 в Украине.

373 002 человека привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;

Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область - 263 случая / 390 прививок;

Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;

Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.

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