COVID-19 в Украине: более 17 тыс. больных и почти 400 жертв за сутки

Столица третий день подряд лидирует по числу новых диагнозов "коронавирус" за сутки. На втором месте - Днепропетровская область, на третьем - Харьковская.
По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны. В том числе заболели 684 ребенка и 394 медработника.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 709 человек; летальных случаев - 398; выздоровели - 10 722 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 10 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.
Всего в Киеве заболели 175 872 человека, умерли - 3 848, вылечились - 110 832.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 841 137 человек;
- выздоровели - 1 405 826 человек;
- летальных исходов - 36 779;
- проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
19 858 человек привиты против COVID-19 за сутки 9 апреля 2021 в Украине.
373 002 человека привиты с начала прививочной кампании.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;
- Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;
- Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;
- Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;
- Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;
- Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;
- Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;
- Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;
- Луганская область - 263 случая / 390 прививок;
- Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;
- Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
- Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;
- Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;
- Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;
- Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;
- Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;
- Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;
- Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;
- Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;
- Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;
- Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
- Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.