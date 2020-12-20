COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса / Фото: Reuters

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок прокомментировал появление нового штамма коронавируса.

По его словам, в Соединенном Королевстве новый вид COVID-19 "вышел из-под контроля", передает Sky News.

Хэнкок добавил, что правительство действовало "очень быстро и решительно".

Как пишет The Guardian, Мэтт Хэнкок не исключил, что новые жесткие карантинные ограничения, введенные с 19 ноября для более 16 млн жителей Англии, могут продлиться "несколько месяцев".

Подчеркивается, что они продляться до тех пор, пока появится возможность вакцинировать значительную часть населения .

"Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы каждый в зоне 4 уровня вел себя так, будто именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других", - сказал он.

Читайте такжеНовый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с БританиейГлава британского Минздрава отметил, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма требуется значительно больше осторожности, чем прежде.

"Мы это знаем, потому что в ноябре в тех районах в Кенте, где этот штамм начал распространяться, количество заражений продолжало расти, тогда как в других частях страны ноябрьский локдаун оказался очень эффективным", - отметил Хэнкок.

Он добавил, что удержать эпидемию под контролем с новым штаммом будет очень сложно и это будет наверняка главным вызовом для страны в ближайшие несколько месяцев.

Новый штамм коронавируса: