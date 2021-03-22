Число жертв COVID-19 в Украине пересекло "красную линию"

На выходных традиционно снизилось количество поставленных диагнозов. Но число летальных случаев пересекло отметку в 30 тысяч человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7893 жителей страны. В том числе заболели 413 детей и 161 медработник.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 3 026 человек; летальных случаев - 157; выздоровели - 2 993 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:
- заболели - 1 554 256 человек;
- выздоровели - 1 260 842 человека;
- летальных исходов - 30 098;
- проведено ПЦР-тестов - 7 681 388.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 349 случаев;
- Винницкая область - 513 случаев;
- Волынская область - 186 случаев;
- Днепропетровская область - 455 случаев;
- Донецкая область - 210 случаев;
- Житомирская область - 580 случаев;
- Закарпатская - 289 случаев;
- Запорожская область - 189 случаев;
- Ивано-Франковская область - 241 случай;
- Киевская область - 557 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 17 случаев;
- Львовская область - 937 случаев;
- Николаевская область - 301 случай;
- Одесская область - 745 случаев;
- Полтавская область - 130 случаев;
- Ровенская область - 125 случаев;
- Сумская область - 289 случаев;
- Тернопольская область - 276 случаев;
- Харьковская область - 456 случаев;
- Херсонская область - 86 случаев;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 247 случаев;
- Черновицкая область - 384 случая;
- Черниговская область - 129 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- COVID-19 в Украине обновил максимум больных за сутки с начала 2021 года. По данным на утро на пятницы, 19 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 850 новых случая заражения коронавирусом.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Также в Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц: пациентов вынуждены размещать в коридорах.
Автор: Анна Багрий