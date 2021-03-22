Число жертв COVID-19 в Украине пересекло "красную линию"

Коронавирус в Украине убил еще 157 пациентов/ Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7893 жителей страны. В том числе заболели 413 детей и 161 медработник.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 3 026 человек; летальных случаев - 157; выздоровели - 2 993 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 22 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 554 256 человек;

выздоровели - 1 260 842 человека;

летальных исходов - 30 098;

проведено ПЦР-тестов - 7 681 388.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 349 случаев;

Винницкая область - 513 случаев;

Волынская область - 186 случаев;

Днепропетровская область - 455 случаев;

Донецкая область - 210 случаев;

Житомирская область - 580 случаев;

Закарпатская - 289 случаев;

Запорожская область - 189 случаев;

Ивано-Франковская область - 241 случай;

Киевская область - 557 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 937 случаев;

Николаевская область - 301 случай;

Одесская область - 745 случаев;

Полтавская область - 130 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 289 случаев;

Тернопольская область - 276 случаев;

Харьковская область - 456 случаев;

Херсонская область - 86 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 247 случаев;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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