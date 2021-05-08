COVID-паспорта пока на паузе: в ЕС рассказали, когда примут решение

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обсуждать создание коронавирусных сертификатов планируют 25 мая.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 25 мая лидеры стран снова возьмутся за обсуждение создания так называемых COVID-паспортов для того, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу.
Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом, передает РИА Новости.
"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС, - ред.) мы вернёмся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу", - сказал Шарль Мишель.
Что такое COVID-паспорт и зачем он нужен
Так называемый COVID-паспорт ("паспорт вакцинации", "зеленый сертификат") - это документ, который будет подтверждать факт наличия прививки от коронавируса у его владельца.
"Цифровой зеленый сертификат" можно будет распечатать на бумаге (формат А4) и загрузить в смартфон. Окончательно внедрить документ в Европейском Союзе планируют с 15 июня. Его формат будет единым для всех стран-членов.
В марте европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который также отвечает за вакцинацию от COVID-19 в Евросоюзе, показал, как будет выглядеть COVID-паспорт.
В электронном документе будут указаны дата рождения и паспортные данные владельца (с возможностью проверки через QR-код). Также в нем будет содержаться информация о том, болел ли человек коронавирусом и сделал ли он прививки или же его результат ПЦР-теста.
COVID-паспорт будет добровольным, но в случае отказа от вакцинации людям все равно нужно будет сдавать тест на коронавирус, чтобы их могли пустить в отдельные места (например, в самолет).
В Евросоюзе надеются, что "цифровой зеленый сертификат" позволит вернуться к "нормальной жизни", в которой люди не будут рисковать заразиться коронавирусом или инфицировать других.
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Как сообщал Главред, министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.
Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.