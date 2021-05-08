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COVID-паспорта пока на паузе: в ЕС рассказали, когда примут решение

8 мая 2021, 13:45
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обсуждать создание коронавирусных сертификатов планируют 25 мая.

Евросоюз
Лидеры Евросоюза обсудят введение ковид-паспортов в конце мая / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 25 мая лидеры стран снова возьмутся за обсуждение создания так называемых COVID-паспортов для того, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу.

Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС, - ред.) мы вернёмся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу", - сказал Шарль Мишель.

Что такое COVID-паспорт и зачем он нужен

Так называемый COVID-паспорт ("паспорт вакцинации", "зеленый сертификат") - это документ, который будет подтверждать факт наличия прививки от коронавируса у его владельца.

"Цифровой зеленый сертификат" можно будет распечатать на бумаге (формат А4) и загрузить в смартфон. Окончательно внедрить документ в Европейском Союзе планируют с 15 июня. Его формат будет единым для всех стран-членов.

В марте европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который также отвечает за вакцинацию от COVID-19 в Евросоюзе, показал, как будет выглядеть COVID-паспорт.

В электронном документе будут указаны дата рождения и паспортные данные владельца (с возможностью проверки через QR-код). Также в нем будет содержаться информация о том, болел ли человек коронавирусом и сделал ли он прививки или же его результат ПЦР-теста.

"Цифровой зеленый сертификат" / twitter.com/manubousquet
COVID-паспорт
Как будет выглядеть COVID-паспорт / twitter.com/manubousquet

COVID-паспорт будет добровольным, но в случае отказа от вакцинации людям все равно нужно будет сдавать тест на коронавирус, чтобы их могли пустить в отдельные места (например, в самолет).

В Евросоюзе надеются, что "цифровой зеленый сертификат" позволит вернуться к "нормальной жизни", в которой люди не будут рисковать заразиться коронавирусом или инфицировать других.

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Как сообщал Главред, министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.

Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

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