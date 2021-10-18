COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые

Универсальную вакцину создать невозможно, говорят ученые / Reuters

Одна вакцина против коронавируса обеспечивает перекрестную защиту и от других коронавирусов. То есть организм вырабатывает иммунитет против подобных болезней. К такому выводу пришли ученые из Northwestern Medicine - некоммерческой организации, входящей в медицинскую школу Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс (США).

Отмечается, что тот факт, что вакцины против коронавируса могут защищать от других подобных инфекций, может оказаться полезным для подготовки к будущим пандемиям, передает Journal of Clinical Investigation. Однако сколько длится перекрестная защита - еще предстоит выяснить.

Исследование показало, что плазма людей, вакцинированных против вируса SARS-CoV-2, который сейчас "терроризирует" мир, вырабатывала антитела, которые обеспечивали защиту против SARS-CoV-1 (виновника вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году) и коронавируса простуды (OC43).

Кроме этого, мыши, иммунизированные вакциной против SARS-CoV-1, которую изготовили в 2004 году, производили иммунные ответы против SARS-CoV-2.

Ученые объясняют, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи как двоюродные братья, а коронавирус простуды больше отличается от SARS-CoV-2.

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Согласно результатам исследования, пока коронавирусы были похожими более чем на 70%, мыши были защищены. Но если бы они подверглись воздействию коронавирусов совсем другого семейства, вакцины могли бы обеспечить меньшую защиту.

Читайте такжеВ США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причинаУченые добавили, что создать универсальную вакцину невозможно. Но вполне возможно разработать по вакцине для каждого семейства в отдельности.

К слову, сейчас есть три основных семейства коронавирусов, которыми болеют люди:

сарбековирус (включает штаммы SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2);

эмбековирус (включает известный провокатор простуды OC43);

мербековирус – вирус, ответственный за ближневосточный респираторный синдром (MERS), о котором впервые сообщили в 2012 году.

Как сообщал Главред, сразу в четырех европейских странах – Швеции, Дании, Финляндии и Исландии - прекратили колоть вакцину от коронавируса компании Moderna молодым людям моложе 30 лет.

Причиной отказа от вакцины Moderna назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

К слову, эту же вакцину используют и в Украине - ею привиты более миллиона человек.