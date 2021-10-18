УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые

18 октября 2021, 11:10
Прослушать новость
Остановить

Если коронавирусы похожи более чем на 70%, то благодаря одной вакцине организм сможет выработать иммунитет против этих подобных болезней.

вакцина,шприц
Универсальную вакцину создать невозможно, говорят ученые / Reuters

Одна вакцина против коронавируса обеспечивает перекрестную защиту и от других коронавирусов. То есть организм вырабатывает иммунитет против подобных болезней. К такому выводу пришли ученые из Northwestern Medicine - некоммерческой организации, входящей в медицинскую школу Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс (США).

Отмечается, что тот факт, что вакцины против коронавируса могут защищать от других подобных инфекций, может оказаться полезным для подготовки к будущим пандемиям, передает Journal of Clinical Investigation. Однако сколько длится перекрестная защита - еще предстоит выяснить.

Исследование показало, что плазма людей, вакцинированных против вируса SARS-CoV-2, который сейчас "терроризирует" мир, вырабатывала антитела, которые обеспечивали защиту против SARS-CoV-1 (виновника вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году) и коронавируса простуды (OC43).

Кроме этого, мыши, иммунизированные вакциной против SARS-CoV-1, которую изготовили в 2004 году, производили иммунные ответы против SARS-CoV-2.

Ученые объясняют, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи как двоюродные братья, а коронавирус простуды больше отличается от SARS-CoV-2.

Реклама

Согласно результатам исследования, пока коронавирусы были похожими более чем на 70%, мыши были защищены. Но если бы они подверглись воздействию коронавирусов совсем другого семейства, вакцины могли бы обеспечить меньшую защиту.

Читайте такжеВ США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причинаУченые добавили, что создать универсальную вакцину невозможно. Но вполне возможно разработать по вакцине для каждого семейства в отдельности.

К слову, сейчас есть три основных семейства коронавирусов, которыми болеют люди:

  • сарбековирус (включает штаммы SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2);
  • эмбековирус (включает известный провокатор простуды OC43);
  • мербековирус – вирус, ответственный за ближневосточный респираторный синдром (MERS), о котором впервые сообщили в 2012 году.

Как сообщал Главред, сразу в четырех европейских странах – Швеции, Дании, Финляндии и Исландии - прекратили колоть вакцину от коронавируса компании Moderna молодым людям моложе 30 лет.

Причиной отказа от вакцины Moderna назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

К слову, эту же вакцину используют и в Украине - ею привиты более миллиона человек.

viber
ученые коронавирус коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантинЕще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу ПутинаПреемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Путин забросил ноги на стол и издевается над ЗападомПутин забросил ноги на стол и издевается над Западом Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в КиевеНашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве

Последние новости

11:10

COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые

10:58

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Видео

10:48

Налог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платить

10:39

"Красных" областей станет больше: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

10:32

"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Видео

Реклама
10:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

10:00

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

09:52

Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

09:45

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

09:42

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:17

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

09:06

"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе Видео

09:05

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

08:37

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19 Видео

08:12

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября Видео

07:57

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить мнение

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

Реклама
06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

05:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

Реклама
21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять