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Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам

6 марта 2021, 16:08
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Тибетскому духовному лидеру вкололи вакцину Covishield. После этого врачи наблюдали Далай-ламу в течение 30 минут.

Далай-лама
Далай-лама вакцинировался от коронавируса / Фото Reuters

85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама вакцинировался от коронавируса. Ему вкололи препарат Covishield, который разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а производит его Serum Institute в Индии.

Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, сообщает Associated Press. После прививки он призвал следовать его примеру.

"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Врач из больницы, где была сделана прививка, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут.

"Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.

По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все получили вакцину Covishield. К слову, этой же вакциной сейчас делают прививки в Украине.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • По состоянию на 6 марта, по официальным данным прививки получили всего 15 758 человек. В течение суток 5 марта были вакцинированы 3277 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).
  • По данным СМИ, закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.
  • Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.

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