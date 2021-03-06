Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам

Тибетскому духовному лидеру вкололи вакцину Covishield. После этого врачи наблюдали Далай-ламу в течение 30 минут.
85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама вакцинировался от коронавируса. Ему вкололи препарат Covishield, который разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а производит его Serum Institute в Индии.
Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, сообщает Associated Press. После прививки он призвал следовать его примеру.
"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.
Врач из больницы, где была сделана прививка, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут.
"Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.
По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все получили вакцину Covishield. К слову, этой же вакциной сейчас делают прививки в Украине.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- По состоянию на 6 марта, по официальным данным прививки получили всего 15 758 человек. В течение суток 5 марта были вакцинированы 3277 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).
- По данным СМИ, закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.
- Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.