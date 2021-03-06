Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам

Далай-лама вакцинировался от коронавируса / Фото Reuters

85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама вакцинировался от коронавируса. Ему вкололи препарат Covishield, который разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а производит его Serum Institute в Индии.

Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, сообщает Associated Press. После прививки он призвал следовать его примеру.

"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Врач из больницы, где была сделана прививка, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут.

"Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.

По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все получили вакцину Covishield. К слову, этой же вакциной сейчас делают прививки в Украине.

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Вакцинация от коронавируса в Украине