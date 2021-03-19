Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом о локдауне в Украине

В Украине крайне сложная ситуация с распространением коронавируса, подчеркнул секретарь СНБО.
Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время проведет новое заседание, на котором могут рассмотрит возможность введения локдауна в Украине из-за ситуации с коронавирусом.
Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, подобное заседание состоялось в прошлом году.
"То, что касается локдауна и коронавируса, то я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта ситуация, у нас было соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны. Хочу подчеркнуть, что аппарат СНБО имеет продукт, который позволяет смотреть мониторинг состояния дел в разрезе каждой общины. что касается распространения коронавируса, то у нас крайне сложная ситуация ", — подчеркнул секретарь СНБО.
В то же врмея он обратил внимание на то, что в этой ситуации многое зависит от органов местного самоуправления.
"Мы сегодня информационные письма начали всем отправлять. Есть обратная связь, начинают местные органы самоуправления включаться в эту работу. Они проводят свои комиссии ТЭБ НС, как оно должно было происходить с начала, в соответствии с действующим законодательством ", — добавил Данилов.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
- По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
- Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.