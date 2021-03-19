Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом о локдауне в Украине

На заседании СНБО рассмотрят вопрос локдауна в Украине / УНИАН

Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время проведет новое заседание, на котором могут рассмотрит возможность введения локдауна в Украине из-за ситуации с коронавирусом.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, подобное заседание состоялось в прошлом году.

"То, что касается локдауна и коронавируса, то я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта ситуация, у нас было соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны. Хочу подчеркнуть, что аппарат СНБО имеет продукт, который позволяет смотреть мониторинг состояния дел в разрезе каждой общины. что касается распространения коронавируса, то у нас крайне сложная ситуация ", — подчеркнул секретарь СНБО.

В то же врмея он обратил внимание на то, что в этой ситуации многое зависит от органов местного самоуправления.

"Мы сегодня информационные письма начали всем отправлять. Есть обратная связь, начинают местные органы самоуправления включаться в эту работу. Они проводят свои комиссии ТЭБ НС, как оно должно было происходить с начала, в соответствии с действующим законодательством ", — добавил Данилов.

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