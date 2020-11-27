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Данилов назвал условие введения тотального карантина

27 ноября 2020, 14:23

В середине декабря Украина может выйти на позитивную динамику по COVID-19, подчеркнул секретарь СНБО.

карантин,транспорт
В Украине могут ввести тотальный карантин / УНИАН

В Украине введение тотального карантина будет зависеть от поведения самих граждан, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в интервью Фокусу, система мониторинга СОТА, которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

"Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО пояснил, что эпидемию можно остановить, если каждый будет находиться в условиях личного карантина : сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты.

"Пока же зайдите на базар или магазин — никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом", - добавил Данилов.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19. Он считает, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
  • За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
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