Данилов назвал условие введения тотального карантина

В Украине могут ввести тотальный карантин / УНИАН

В Украине введение тотального карантина будет зависеть от поведения самих граждан, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в интервью Фокусу, система мониторинга СОТА, которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

"Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО пояснил, что эпидемию можно остановить, если каждый будет находиться в условиях личного карантина : сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты.

"Пока же зайдите на базар или магазин — никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом", - добавил Данилов.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19. Он считает, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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