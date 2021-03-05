Стало известно, как изменятся правила введения карантина в Украине

В Украине на данный момент создано уже 1002 объединенных территориальных громады.
Совет национальной безопасности и обороны предлагает предоставить возможность объединенным территориальным общинам (ОТГ) самостоятельно решать вопросы введения карантина в Украине. Специалисты изучат ситуацию с уровнем заболеваемости в каждой из 1002 общин, после чего общины должны запустить карантинные мероприятия, сказал глава ведомства Алексей Данилов в интервью изданию Укринформ.
По его словам, в СНБО придерживаются точки зрения, согласно которой вопросы запуска противоэпидемиологических ограничений должны самостоятельно решаться на уровне объединенных территориальных громад.
"У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы (введение карантина) рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", - сказал Данилов.
Чиновник напомнил, что сегодня в Украине уже 1002 территориальных общины. Как только специалисты проведут оценку ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, громады должны принять решения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.Читайте такжеВ Киеве заговорили об ужесточении карантина
"Сейчас в Украине сформировано 1002 общины. После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", - подчеркнул Алексей Данилов.
Карантин в Украине
- Украину с 24 февраля снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Как известно, красная зона вводится в районах, городах и регионах, где установлен повышенный уровень заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в стране перезапустили адаптивный карантин.
- Общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 мая 2021 года.
- 5 марта в Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 10 155 человек.
- Критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом фиксируется в Закарпатской области. За сутки СOVID-19 обнаружили у 748 жителей региона. В ряде населенных пунктов вводятся дополнительные ограничения.