Стало известно, как изменятся правила введения карантина в Украине

Объединенным территориальным громадам планируют разрешить самостоятельно вводить карантин / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны предлагает предоставить возможность объединенным территориальным общинам (ОТГ) самостоятельно решать вопросы введения карантина в Украине. Специалисты изучат ситуацию с уровнем заболеваемости в каждой из 1002 общин, после чего общины должны запустить карантинные мероприятия, сказал глава ведомства Алексей Данилов в интервью изданию Укринформ.

По его словам, в СНБО придерживаются точки зрения, согласно которой вопросы запуска противоэпидемиологических ограничений должны самостоятельно решаться на уровне объединенных территориальных громад.

"У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы (введение карантина) рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", - сказал Данилов.

Чиновник напомнил, что сегодня в Украине уже 1002 территориальных общины. Как только специалисты проведут оценку ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, громады должны принять решения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.Читайте такжеВ Киеве заговорили об ужесточении карантина

"Сейчас в Украине сформировано 1002 общины. После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", - подчеркнул Алексей Данилов.

Карантин в Украине