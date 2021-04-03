Данилов рассказал о решении СНБО по вакцинации от коронавируса

Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля кроме прочего обсуждали тему вакцинации населения против коронавируса. Уже скоро будет опубликован указ президента, связанный с решением СНБО по прививочной кампании, заявил секретарь Совета Алексей Данилов.
"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание, рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - анонсировал Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Отметим, согласно данным Минздрава, по состоянию на 2 апреля в Украине первую дозу вакцины получили 267 833 человек. Полностью привиты от COVID-19 всего два человека.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.