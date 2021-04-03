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Данилов рассказал о решении СНБО по вакцинации от коронавируса

3 апреля 2021, 07:56
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Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины.

Алексей Данилов
Данилов рассказал о решении СНБО по вакцинации от коронавируса / УНИАН

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля кроме прочего обсуждали тему вакцинации населения против коронавируса. Уже скоро будет опубликован указ президента, связанный с решением СНБО по прививочной кампании, заявил секретарь Совета Алексей Данилов.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание, рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - анонсировал Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Отметим, согласно данным Минздрава, по состоянию на 2 апреля в Украине первую дозу вакцины получили 267 833 человек. Полностью привиты от COVID-19 всего два человека.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

СНБО новости Украины Алексей Данилов вакцинация от коронавируса
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