Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине

На территории нашей страны ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В СНБО рассказали, может ли быть объявлен локдаун по всей территории страны.
На территории нашей страны может быть снова введен общенациональный жесткий карантин из-за дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC Украина.
Он допустил, что вскоре СНБО проведет заседание в связи с ситуацией по коронавирусу. Но неизвестно, будет ли на нем рассматриваться вопрос ужесточения мер по всей стране. Пока все решения остаются для принятия в регионах.
"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", - сказал секретарь СНБО.
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По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.
- Напомним, Верховная Рада в начале декабря 2020 года одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, которые вынужденно остались без дохода из-за введения жесткого карантина, гарантируется выплата 8 тысяч грн помощи.
- Локдаун в Украине был в январе 2021 года – с 8 по 25 число. Потом в стране снова начал действовать адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
- Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В красной зоне самый строгий карантин. По состоянию на 24 марта "красные" в нашей стране Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Черновицкая, Сумская области и Киев.