УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине

24 марта 2021, 18:44
Прослушать новость
Остановить

На территории нашей страны ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В СНБО рассказали, может ли быть объявлен локдаун по всей территории страны.

Данилов
Данилов допустил очередной жесткий карантин / УНИАН

На территории нашей страны может быть снова введен общенациональный жесткий карантин из-за дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC Украина.

Он допустил, что вскоре СНБО проведет заседание в связи с ситуацией по коронавирусу. Но неизвестно, будет ли на нем рассматриваться вопрос ужесточения мер по всей стране. Пока все решения остаются для принятия в регионах.

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", - сказал секретарь СНБО.

Читайте такжеВ Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту

По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.

  • Напомним, Верховная Рада в начале декабря 2020 года одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, которые вынужденно остались без дохода из-за введения жесткого карантина, гарантируется выплата 8 тысяч грн помощи.
  • Локдаун в Украине был в январе 2021 года – с 8 по 25 число. Потом в стране снова начал действовать адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
  • Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В красной зоне самый строгий карантин. По состоянию на 24 марта "красные" в нашей стране Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Черновицкая, Сумская области и Киев.

СНБО новости Украины Алексей Данилов красная зона зоны карантина
Сейчас вы просматриваете новость «Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не такЧетыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не так Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужемСоломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять