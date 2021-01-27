Дата поставки вакцины от коронавируса в Украину неизвестна - Ляшко

Главный санитарный врач рассказал, когда Минздрав получит точные данные о поставках вакцины от коронавируса в Украину.
Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса и сколько доз вакцины будут доступны, в Минздраве пока не знают. Точную дату, когда в страну привезут первые вакцины от коронавируса, ведомство будет знать в эту пятницу, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будут сразу все 8 миллионов или 16 миллионов. После этого, с даты поставки вакцины в Украину, мы берем две недели − именно для обучения наших медицинских работников мобильных бригад. Что касается закупки за бюджетные средства, у нас есть контракт на вакцину китайского производителя, при условии, что он покажет нам исследование 70% эффективности", – сообщил Виктор Ляшко в эфире 5 канала.
По прогнозам Ляшко, если процесс будет идти по графику, то к концу 2021 года привьют более 30% населения Украины.
Вакцина от коронавируса для украинцев - о чем сообщалось ранее:
- 29 декабря 2020 год глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечит прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за несколько тысяч долларов можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.