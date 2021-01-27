Дата поставки вакцины от коронавируса в Украину неизвестна - Ляшко

Ляшко раскрыл детали вакцинации украинцев / УНИАН

Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса и сколько доз вакцины будут доступны, в Минздраве пока не знают. Точную дату, когда в страну привезут первые вакцины от коронавируса, ведомство будет знать в эту пятницу, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будут сразу все 8 миллионов или 16 миллионов. После этого, с даты поставки вакцины в Украину, мы берем две недели − именно для обучения наших медицинских работников мобильных бригад. Что касается закупки за бюджетные средства, у нас есть контракт на вакцину китайского производителя, при условии, что он покажет нам исследование 70% эффективности", – сообщил Виктор Ляшко в эфире 5 канала.

По прогнозам Ляшко, если процесс будет идти по графику, то к концу 2021 года привьют более 30% населения Украины.

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