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"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну

27 ноября 2020, 15:48

В Украине в конце каждого года происходит своеобразный локдаун, подчеркнул Александр Корниенко.

Корниенко
Александр Корниенко / Лига.нет

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал вероятность введения локдауна в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, для введения локдауна должны быть соответствующие решения профильных служб.

"Если пока они нам это не предлагают, значит пока его вводить не нужно. Мое личное мнение: правительство и его подразделения медицинские, инфекционные, должны делать все для того, чтобы снизить эпидемию, спасти жизнь людей, снизить нагрузку на медиков. Если для этого нужен локдаун - давайте вводить локдаун. Если для этого нужен локдаун "выходного дня", и он эффективный - давайте вводить локдаун "выходного дня", - отметил глава Слуги народа.

В то же время он оценил вероятность негативного влияния локдауна на экономические показатели и согласился с тем, то в результате может пострадать сфера общественного питания, в то же время она не является формирующей ВВП.

"По поводу локдауна на месяц. Особенно, если это будет в конце декабря. Мы все понимаем, что с конца декабря и по средину января - в Украине ежегодно происходит своеобразный локдаун. Люди мало работают, больше отдыхают. Не думаю, что для экономики будут серьезные проблемы. Я соглашусь с господином Гетманцевым, что влияние будет не таким значительным", - добавил Корниенко.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19. Он считает, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
  • За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
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