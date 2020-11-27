"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну

Александр Корниенко / Лига.нет

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал вероятность введения локдауна в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, для введения локдауна должны быть соответствующие решения профильных служб.

"Если пока они нам это не предлагают, значит пока его вводить не нужно. Мое личное мнение: правительство и его подразделения медицинские, инфекционные, должны делать все для того, чтобы снизить эпидемию, спасти жизнь людей, снизить нагрузку на медиков. Если для этого нужен локдаун - давайте вводить локдаун. Если для этого нужен локдаун "выходного дня", и он эффективный - давайте вводить локдаун "выходного дня", - отметил глава Слуги народа.

В то же время он оценил вероятность негативного влияния локдауна на экономические показатели и согласился с тем, то в результате может пострадать сфера общественного питания, в то же время она не является формирующей ВВП.

"По поводу локдауна на месяц. Особенно, если это будет в конце декабря. Мы все понимаем, что с конца декабря и по средину января - в Украине ежегодно происходит своеобразный локдаун. Люди мало работают, больше отдыхают. Не думаю, что для экономики будут серьезные проблемы. Я соглашусь с господином Гетманцевым, что влияние будет не таким значительным", - добавил Корниенко.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19. Он считает, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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