Даже легкий коронавирус приближает старость - биолог

У людей, которые переболели коронавирусом очень слабо, наблюдали патологию некоторых внутренних органов.
Коронавинус 2020 выявили в мире у почти 64 миллионов человек. При этом даже после выздоровления человек ощущает последствия коронавируса. Как заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма.
Баранова в комментарии РИА Новости рассказала, что в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.
"Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сказала эксперт.
Баранова особо подчеркнула, что "коронавирус приближает нашу старость".
"Забирает ресурсы и приближает старость", - отметила Баранова.
По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.