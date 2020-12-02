Даже легкий коронавирус приближает старость - биолог

Биолог рассказала о последствиях коронавируса / pixabay.com

Коронавинус 2020 выявили в мире у почти 64 миллионов человек. При этом даже после выздоровления человек ощущает последствия коронавируса. Как заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма.

Баранова в комментарии РИА Новости рассказала, что в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

"Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сказала эксперт.

Баранова особо подчеркнула, что "коронавирус приближает нашу старость".

"Забирает ресурсы и приближает старость", - отметила Баранова.

По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены.

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