Дельта-штамм серьезно угрожает Украине: эпидемиолог дал мрачный прогноз

В Украине прогнозируют ухудшение ситуации с распространеним Дельта-штамма коронавируса / Фото Reuters

Главными факторами госпитализаций и смертности от коронавируса является охват вакцинацией, в том числе групп риска, заявил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

В интервью ObozTV он указал на крайне низкий охват вакцинацией в Украине – как в целом, так и групп риска.

"Охват вакцинации в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%", - говорит эксперт.

В этой связи он не исключил, что распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию.

"Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже, потому что у нас охват намного меньше, чем в той же РФ, который составляет 12%", – предупредил эпидемиолог.

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Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 663 человек, выздоровели 2 184 365 человек, летальных случаев - 52 849.