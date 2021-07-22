Дельта уже в Киеве: в Александровской больнице обнаружили 6 случаев  индийского штамма коронавируса

До этого момента Украина знала о Дельте не из практики, а из опыта иностранных коллег / Reuters

В Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет, говорится в сообщении Департамента здравоохранения Киева в Facebook.

Выявить штамм удалось благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас эти образцы переданы для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта... Сейчас мы знаем о штамме Дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. Дельта отличается высоким уровнем контагиозности (заразности), у него короче инкубационный период и агрессивное течение", — сказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбур.

Она призвала украинцев вакцинироваться. По ее словам, именно вакцинация может обезопасить от тяжелого течения и смерти от последствий коронавируса.

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"Прекращайте находить отговорки - "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти", — призвала Гинзбур.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

В Минздраве отчитались, что по состоянию на утро 22 июля с начала прививочной кампании были вакцинированы 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.