УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев

19 июля 2021, 18:18
Прослушать новость
Остановить

Этот вариант вируса намного заразнее других и приводит к высокой летальности.

Коронавирус
Коронавирус Дельта вызывает больше смертей / Facebook

В мире стремительно распространяется индийский штамм коронавируса "Дельта". Кроме этого, в Украине существуют и другие очень опасные риски коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград.

По ее словам, наибольшим риском для Украины, кроме штамма "Дельта", является попадание новых штаммов вируса, которые могут придти в страну из России, Турции, Египта и Европы. То есть, из тех стран, куда летают украинцы и которые одновременно посещает множество россиян.

Эксперт отметила, что при встрече людей из разных регионов штаммы перемешиваются.

"И здесь многое зависит от того, как люди защищаются. массовые собрания вроде Евро-2020 уже показали, кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", - подчеркнула Виноград.

Реклама

Также врач напомнила, что мутация коронавируса из Индии обладает высокой заразностью и провоцирует больше тяжелых случаев заболевания, а также смертей.

"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", - заключила Виноград.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что через месяц-два "Дельта" вытеснит все другие разновидности COVID-19.

По его словам, в Украине есть штамм Дельта, как и многие другие штаммы. Коронавирус имеет уже более 12 тысяч мутаций. Еще месяц – два, и штамм Дельта вытеснит остальные штаммы.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинация населения остается в приоритете.

Он сообщил, что в мире наблюдается низкое количество госпитализаций людей, которые дважды получили прививки.

Дельта коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. Питерская моль уже превратила Россию в АнтимирПитерская моль уже превратила Россию в Антимир Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денегЧто нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег "Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбыЭлина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

Последние новости

18:36

Газовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС Украины

18:34

Названы самые ранние признаки диабета: на что обязательно обратить внимание Видео

18:18

"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев Видео

18:17

Почти как в Германии: на Закарпатье из-за наводнения вода все сметает на своем пути Фото Видео

17:54

В Днепре собака по среди улицы набросился на прохожую и разодрала лицо Видео

Реклама
17:35

Почти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе

17:32

"Украина развернется на Восток": в МИД ответили на скандальное заявление Арестовича Видео

17:31

"В еб**ло дать, бл*": в Днепре девушки-подростки делили парня дракой Видео

17:29

Врачи рассказали, почему нельзя спать после обеда Видео

17:13

Пенсии в Украине пересчитают: какие выплаты будут получать пенсионеры Видео

17:00

Мама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчик

16:58

"Правовой маразм": эксперт оценил вызов СБУ Шойгу в Мариуполь

16:46

Из-за ливней киевский туалет "взял в заложники" тройку людей

16:42

Звезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж - СМИ

16:36

Министр перепутал: в Минфине отказались от слов о повышении минималки до 7 тысяч Видео

16:24

Битва с Россией и колебания Брюсселя: Зеленский призвал ЕС принять решение по евроинтеграции Украины

16:22

В Днепре маленький мальчик вылил на себя кипяток: полтела в ожогах Видео

16:21

Названы лекарства от популярного состояния, которые помогают бороться с Альцгеймером Видео

16:20

В Минобразования поддержали идею создания частного вуза "Метинвест Политехника"

16:10

"Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и нарвался на волну гнева в Сети Видео

Реклама
16:04

Нагрянут в каждый дом: в Украине проверят получателей субсидий Видео

15:54

Самое вкусное и полезное малиновое варенье: старинный рецепт Видео

15:48

Скандальная Светлана Лобода засобиралась в Украину с концертами

15:33

Избили и отобрали автоматы: в ГБР рассказали подробности нападения СБУшников на пограничников Видео

15:27

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

15:25

"Я люблю": юная блогерша станцевала на кладбище Харькова с бутылкой пива Видео

15:13

Вода из семян чиа: названо новое волшебное средство для похудения Видео

14:57

И снова мельдоний: гребцы из России попались на допинге и не примут участие в Олимпиаде в Токио

14:31

"Всего в жизни добился сам и продержался 50 раундов": Кличко показал экстремальное юбилейное видео Видео

14:23

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

14:21

В одесском аэропорту впервые в Восточной Европе применили технологию "тяжелого" бетона - Тимошенко

14:15

Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

14:14

В Киеве коммунальщик в разгар жуткой грозы из машины поливал клумбы Видео

14:14

Транспортный коллапс и мощный потоп: Киев растерзал свирепый удар грозы Видео

14:06

С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников

14:05

Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях

14:01

Киев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водой Видео

13:32

Битва за Лигу чемпионов: Шахтер в квалификации сразится с бельгийским Генком

13:20

Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

13:10

В Украине чиновников экзаменуют на знание украинского языка: где и как тестируют

Реклама
13:09

В больнице умер тяжелораненый военнослужащий из Кривого Рога: у него было 80% ожогов тела

13:04

Кубраков: для увеличения мощности одесских портов строят вторую железнодорожную колею

12:45

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки

12:33

В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка Видео

12:10

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

12:08

Украину атакует мощный грозовой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды Видео

12:03

Из-за ливней на Херсонщине поля превратились в болота: что будет с ценами на фрукты и овощи

11:27

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

11:25

Агрессивен и опасен: под Кривым Рогом парень убил медбрата психбольницы и сбежал Видео

11:21

"Сделал замечание": в Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять