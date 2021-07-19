"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев

Коронавирус Дельта вызывает больше смертей / Facebook

В мире стремительно распространяется индийский штамм коронавируса "Дельта". Кроме этого, в Украине существуют и другие очень опасные риски коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград.

По ее словам, наибольшим риском для Украины, кроме штамма "Дельта", является попадание новых штаммов вируса, которые могут придти в страну из России, Турции, Египта и Европы. То есть, из тех стран, куда летают украинцы и которые одновременно посещает множество россиян.

Эксперт отметила, что при встрече людей из разных регионов штаммы перемешиваются.

"И здесь многое зависит от того, как люди защищаются. массовые собрания вроде Евро-2020 уже показали, кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", - подчеркнула Виноград.

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Также врач напомнила, что мутация коронавируса из Индии обладает высокой заразностью и провоцирует больше тяжелых случаев заболевания, а также смертей.

"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", - заключила Виноград.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что через месяц-два "Дельта" вытеснит все другие разновидности COVID-19.

По его словам, в Украине есть штамм Дельта, как и многие другие штаммы. Коронавирус имеет уже более 12 тысяч мутаций. Еще месяц – два, и штамм Дельта вытеснит остальные штаммы.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинация населения остается в приоритете.

Он сообщил, что в мире наблюдается низкое количество госпитализаций людей, которые дважды получили прививки.