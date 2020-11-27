Депутат объяснил, почему нужен локдаун в Киеве

Жесткий карантин в Киеве на неделю был бы эффективнее карантина выходного дня, полагает депутат / УНИАН

Депутат Киевского горсовета, член глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей считает, что в столице карантин выходного дня неэффективен для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Чтобы перервать цепь передачи коронавируса, нужно вводить полный локдаун в Киеве (жесткий карантин), рассказал политик в эфире Громадського радіо.

По его словам, локдаун в столице на неделю был бы эффективнее, чем карантин выходного дня.

Собеседник добавил, что для борьбы с распространением COVID-19 нужно акцентировать внимание на движении транспорта, в частности на выходных было бы эффективно прекратить работу метро.

"...Карантин выходного дня неэффективен, если бы власти хотели действительно прервать цепь – то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю...", – заявил Гелевей.

Напомним, в Украине и в частности в Киеве с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта, некоторое время в столице не работало метро. Позже ограничительные меры смягчали.

В ноябре COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.

После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине возможен полный локдаун.

Справка. Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 27 ноября нашли у 65539 человек, скончались 1253 пациента, а выздоровели 22317 человек. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 1520 человек – это новый антирекорд.