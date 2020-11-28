Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ

План Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в Висконсине и в Германии.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек, а число жертв COVID-19 быстрыми темпами приближается к 1,5 миллиона. Человечество с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса и массовой вакцинации. Пока регулятор в США принимает решение по вакцине от коронавируса Pfizer, авиакомпания United Airlines уже начала развозить медпрепарат по различным странам.
Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря. Но вакцина будет пока доступна ограниченному кругу людей - планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.
В издании особо подчеркнули, что план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, обратила внимание газета.
Также стало известно, что авиарегулятор США FAA поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 12 ноября в Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.