Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ

Самолеты доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру / Фото Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек, а число жертв COVID-19 быстрыми темпами приближается к 1,5 миллиона. Человечество с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса и массовой вакцинации. Пока регулятор в США принимает решение по вакцине от коронавируса Pfizer, авиакомпания United Airlines уже начала развозить медпрепарат по различным странам.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря. Но вакцина будет пока доступна ограниченному кругу людей - планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.

В издании особо подчеркнули, что план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, обратила внимание газета.

Также стало известно, что авиарегулятор США FAA поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.

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