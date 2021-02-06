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Десятки тысяч умрут: врач объяснил провал Украины с вакцинацией от COVID-19

6 февраля 2021, 05:25
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Андрей Волянский озвучил важную проблему с вакцинацией в Украине.

вакцина
Эксперт оценил ситуацию с вакцинацией в Украине / Reuters

Несмотря на обещания властей, в Украине на сегодня ни одна вакцина от коронавируса еще не прошла регистрацию, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, еще одной важной проблемой является недостаточное количество вакцин, которые планируется поставлять в Украину.

"Без регистрации вакцину нельзя даже завозить в Украину. То есть мы не сделали важный первый формальный шаг", — сказал он.

Эксперт считает, что обещанные Украине 110 тысяч вакцин компании Pfizer является "мизерным количеством".

"Еще около 20 тысяч людей умрет, пока мы начнем массово вакцинировать. Дефицита вакцины нет. Все серьезные страны не ждали программу COVAX, потому что это программа для нищих стран, это остатки. Все серьезные страны закупали вакцины летом и осенью прошлого года. (…) Мы ничего этого не делали, поэтому у нас вакцин нет", — добавил Волянский.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 тыс. 923 новых случая COVID-19, в частности, заболели 230 детей и 222 медработника.
  • По его данным, вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 1 тыс. 885 человек, умерли 158 человек, выздоровели - 8 тыс. 185.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 237 тыс. 169 человек, выздоровели - 1 млн 063 тыс. 591 человек, умерли - 22 тыс. 707. Проведено 6 млн 350 тыс. 442 ПЦР-тестирования.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.
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